幸宇勝34分20板「打瘋了」！場上逼隊友給球、賽後急道歉

▲南湖高中周佑承、幸宇勝。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度 HBL 高中籃球聯賽男子組四強賽，第四種子南湖高中在下半場演出驚天逆轉，以79比71擊敗奪冠大熱門、頭號種子東泰高中，隊史首度奪下冠軍戰門票，南湖高三主將幸宇勝此役化身不折不扣的「小巨人」，全場狂飆34分、20籃板與5抄截。他在賽後笑稱自己當下真的「打瘋了」，甚至還因為太過強勢的進攻而向隊友周佑承致歉。

上半場南湖一度落後達10分，然而易籃後，幸宇勝徹底開啟「無雙模式」，單節率隊打出28比15的海嘯攻勢，進入第四節，幸宇勝更是無所不能，不論是切入上籃、中距離跳投還是外線三分樣樣都行。他坦言當時信心爆棚，只要進了一球，感覺全場都在注視著他，「那種萬眾矚目的感覺真的很爽。」

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儘管個人數據寫下 HBL 小巨蛋史上的神蹟，幸宇勝賽後卻顯得有些不好意思。他自認下半場有些出手過於「不合理」，甚至在場上直接跟隊友周佑承說「把球傳給我」。

「我有跟佑承道歉，叫他傳球給我，」幸宇勝說道，「因為我感覺自己打瘋了。後來冷靜一點，才想說要把球傳出去，讓給別人去打。」去年南湖僅收下第四名，兩人當時就約定今年要更主動承擔責任，如今真的攜手闖進最後一戰。

▲南湖高中幸宇勝。（圖／高中體總提供）

當比賽進入讀秒，南湖即將迎來隊史首度晉級決賽那一刻時，幸宇勝與周佑承在場中央緊緊相擁，賽後周佑回憶當時對幸宇勝說的話：「我跟他說『再撐一下，快結束了』，提醒他減少失誤。從第一年目標沒達成，到第二年第四，現在高三最後一年要打決賽，我們真的做到了。」

幸宇勝也感謝這一路支持他的教練與隊友，他強調雖然創造了南湖歷史，但這是靠大家共同努力。面對明天即將對決衛冕軍（松山或能仁）的巔峰之戰，這對南湖雙槍只有一個目標，不留遺憾，要把校史第一座冠軍獎盃帶回南湖。

▲南湖幸宇勝賽後獲選單場MVP。（圖／高中體總提供）