南湖明迎隊史首場HBL冠軍賽　主帥曾哲彥說要靠平常心勝

▲南湖高中教練曾哲彥、球員周佑承、幸宇勝。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組四強賽今（21日）在台北小巨蛋爆出最大冷門，預賽與複賽維持不敗金身的頭號種子東泰高中，在領先達10分的情況下，遭到南湖高中高三主將幸宇勝「開無雙」瘋狂狙擊，幸宇勝全場狂轟34分並抓下20籃板，帶領南湖在下半場發動海嘯般的逆轉攻勢，最終南湖以79比71扳倒東泰，隊史首度奪下冠軍戰門票，寫下校史最輝煌的一頁。

南湖高三主將幸宇勝此役打出生涯代表作，全場23投15中，包含4記三分球，繳出34分、20 籃板、5抄截的「神級」數據，成為小巨蛋史上罕見達成「30-20」的後衛球員。除了幸宇勝的個人發揮，南湖高三群集體爆發也是關鍵，隊友周佑承雖然數據不若幸宇勝耀眼，但在場上防守與穩定軍心的作用不可或缺，張哲瑋也貢獻11分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南湖高中總教練曾哲彥在賽後分析，逆轉的關鍵在於高三球員的自覺與執行力。曾哲彥透露，從八強結束到賽前一個小時，教練團不斷開會討論戰術，針對東泰的進攻做精準部署，儘管上半場落後10分，但他鼓勵球員分差仍在接受範圍內，只要減少失誤並強化防守細節，就有機會靠著較深厚的輪替陣容消磨對方的體力。

「上半場我們確實沒有把要求的策略執行到位。我當時在暫停跟球員強調，不要隨便失誤，尤其是防守細節。我們一直在漏人，或是進攻端失誤後被對方直接轉換快攻，我當時跟他們說，10分的分差還在我們可以接受的範圍內。」曾哲彥說道，「到了下半場，因為我們的輪替人數比較多，對方體力明顯下滑。我要求球員持續壓迫、大聲說話，執行防守。到第四節，東泰的體能嚴重下滑，這就是我們能贏球的關鍵。」

南湖高中校史此前最佳紀錄為104學年度的季軍，去年則收下第四名，今日成功闖進決賽，將於明日強碰衛冕軍松山高中與能仁家商之間的勝方，爭奪隊史首座冠軍獎盃。

曾哲彥教練強調，雖然這是一場重大的勝利，但比賽還沒結束，球隊會迅速調整心態，以最好的狀態迎接最終的巔峰決戰，「從16強、12強、8強到現在，我們一直跟球員強調『平常心』，只有平常心，才能把練習的水平發揮出來。如果你太急著表現自己，或是想拿個人獎項（得分王、MVP 等），反而會失常，我們是團隊大於個人，要靠凝聚力去贏球。」

東泰高中總教練高丁國柱賽後冷靜分析敗因，他認為上半場攻守兩端表現其實不錯，但下半場南湖變陣成為轉折點：「南湖下半場同時擺上4個射手，增加防守對位上的困難，雖然對方投射狀況沒有到特別火燙，分數也沒被大幅拉開，但我們的失誤與防守籃板沒有掌握好，是今天輸球最主要的原因。」高丁教練也特別提到，比賽最後幾個關鍵球的戰術執行產生失誤，是非常可惜的地方。面對明天的季軍戰，他表示會針對接下來確定的對手進行評估與準備。

▲東泰高中教練高丁國柱、球員全億。（圖／記者蔡厚瑄攝）

曾以學弟身分參與過112學年度季軍輝煌的東泰前鋒全億，今年以學長身分帶領一、二年級隊友重回小巨蛋，他表示：「這次身分不同，在場上還是會莫名緊張，不斷在調整想幫助隊友。」可惜最終在關鍵時刻未能守住領先，全億對於因失誤被拉開分數感到相當遺憾。