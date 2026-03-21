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孫易磊搭林家正飆速152未滿3局失3分　林安可衝一壘撲倒虛驚

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿投手孫易磊21日於二軍賽事先發對戰養樂多，與林家正搭檔投捕，主投2.2局失3分，其中僅1分為責失。

孫易磊首局連飆3次三振，投出3上3下，最快球速達151公里。2局上他先被茂木榮五郎敲出二壘安打，隨後連續製造滾地球抓下2個出局數，但接著遭山野邊翔擊出安打失分。

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3局上，孫易磊先投出保送，再被內山壯真敲安，隨後塩見泰隆擊出飛球，二壘手發生接球失誤，讓跑者回來得分。孫易磊此時退場，接替登板的松岡洸希又被茂木榮五郎敲出安打，壘上跑者再回來得分，其中2分算在孫易磊帳上。

孫易磊此役共投2.2局，用64球，最快球速152公里，被敲3支安打，奪3次三振、1次保送，失3分，其中1分責失。林家正則在5局打完後退場，2打席分別擊出滾地球與右外野飛球。終場火腿以1比5不敵養樂多。

效力西武獅的林安可今天在熱身賽對橫濱之戰擔任第4棒、指定打擊，2打數無安打，中斷連4場敲安。2局下首打席，他擊出一壘方向滾地球後全力衝刺，一度重心不穩撲倒在地，隨即檢視右腳踝，防護員與翻譯也上前關心，讓球迷捏了一把冷汗。不過林安可之後仍正常回到場上，第二打席擊出中外野飛球遭接殺，第3打席則被代打換下，顯示傷勢應無大礙。此役打完後，他在熱身賽6場累積16打數5安打，打擊率3成13。

此戰西武平良海馬、橫濱平良拳太郎同場對決，平良 拳太郎投4局無失分奪勝；平良海馬投5局失2分吞敗。最終橫濱以7比1獲勝。

關鍵字： 孫易磊林安可火腿二軍熱身賽養樂多

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