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韓國職棒啦啦隊台灣成員第一人！　K-pop女團出身張競加盟LG雙子

▲張競。（圖／截自LG雙子官方）

▲張競加入LG雙子啦啦隊。（圖／截自LG雙子官方）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒LG雙子啦啦隊今（21）日公布新成員名單，其中一名新加入的成員為台灣出身、曾以藝名Rona活動的女團ILY:1成員張競，她也是首位加入韓國職棒的台灣成員。

根據LG球團釋出的消息，張競以韓文名「장로나」活動，並在個人形象照上寫道「首次見面，為了今年LG的勝利會全力應援」向球迷打招呼，並附上「首位台灣出身啦啦隊」、「偶像出身」、「韓文很好」等標籤。

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張競出生於2002年6月5日，曾為韓國女團ILY:1成員之一。ILY:1為FC ENM旗下六人女團，於2022年出道，張競當時以Rona之名活動，並曾參與選秀節目《Girls Planet 999》，具一定知名度。

▲張競。（圖／截自Instagram／ronachang__）

▲張競。（圖／截自Instagram／ronachang__）

值得一提的是，ILY:1近年動向亦備受關注，她們曾於2024年推出數位單曲〈IMMM〉回歸，並在同年發行迷你專輯《illang:Firework》持續活動，不過，2025年6月團體在官方社群提及成員將「回歸各自日常生活」，一度引發解散傳聞，隨後所屬公司FC ENM出面澄清，表示團體並非解散，而是進入重組階段。

在團體活動趨於調整的背景下，張競此次加入LG雙子啦啦隊，也被外界視為個人生涯發展的新方向，未來她在韓職應援舞台上的表現，以及是否持續保有演藝活動身分，仍有待進一步觀察。

關鍵字： 韓國職棒LG雙子啦啦隊張競장로나RonaILY:1

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