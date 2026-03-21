韓國火球男文東珠狀態異常！均速大幅下滑　對金倒永僅剩138公里

▲文東珠。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹強投文東珠在熱身賽的狀況引發關注，這位曾飆出超過160公里的火球男，20日對起亞虎先發時卻出現球速明顯下滑，最快僅149公里，甚至一度掉到138公里，僅投2局便提前退場。

根據韓媒《Xports News》報導，韓華20日迎戰起亞虎進行熱身賽，最終以13比8獲勝，不過先發上陣的文東珠僅投2局，被敲4安，無四死球、送出1次三振，失2分後退場，投球局數甚至比15日對SSG登陸者先發時的3局還少。

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最引人注意的是球速表現，文東珠去年在對三星獅季後賽首戰中曾飆出161.6公里，改寫韓職本土投手最快球速紀錄，但這場比賽他的速球最快僅149公里，平均球速也只有142公里，狀態顯然不算理想。

更值得注意的是，他在首局面對金倒永時，第2球速球球速甚至只有138公里，原先文東珠預計大約要投50球，但最終僅用32球就把球交給第2任投手。

21日面對樂天巨人賽前，韓華總教練金卿文接受媒體訪問時，談到文東珠前一日的投球僅簡短表示，「昨天內容不好。」並未進一步多談。

至於打完2026年世界棒球經典賽（WBC）後返隊的柳賢振何時回歸先發，金卿文則說，「今天有進牛棚，應該會看他自己的狀況來決定，目前也持續和投手教練討論中。」