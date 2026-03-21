幸宇勝34分20籃板「開無雙」南湖下剋上扳倒全勝東泰、隊史首闖HBL決賽

▲南湖高中幸宇勝。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強賽21日正式在台北小巨蛋點燃戰火，首場男子組賽事由本季全勝的東泰高中交手南湖中，首節東泰率先進入狀況，一路取得領先，但易籃後南湖高中幸宇勝直接開無雙，先在第三節帶領球隊打出28比15的猛烈攻勢，幫助球隊逆轉超前，最末節雙方還是打得難分難解，但又是幸宇勝挺身而出穩定軍心，靠著他全場飆出34分20籃板神級表現，幫助南湖上演下剋上，以79比71扳倒頭號種子東泰，隊史首度搶進冠軍戰。

東泰高中、南湖高中隊史都沒有闖進冠軍戰過，此役雙方從開賽就火力全開搶分，首節打完東泰靠著禁區優勢取得18比17些微領先，次節東泰加大火力壓制， 羅雄威持續在禁區逞威，單節拉出22比15的攻勢，幫助東泰在上半場打完取得40比32、8分領先。

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不過易籃後，南湖找回準星，幸宇勝火力全開搶分、單節開無雙，率領全隊打出28比15的猛烈攻勢，在第3節打完反以60比55逆轉超前，最末節開節東泰還是不願輕易放棄，羅雄威努力搶分，在開節就把比分追成60比60平手，然而幸宇勝此時再度挺身而出，內外開火，還狂抓籃板，幫助球隊成功擋下東泰最後的反攻，以79比71爆冷擊敗頭號種子東泰，隊史首度挺進冠軍戰。

南湖幸宇勝23投15中，含三分球6投4中，豪取34分20籃板還有5抄截1助攻，張哲瑋拿下11分6籃板；東泰4人得分雙位數，許恩翔21分7籃板，羅雄威17分21籃板，紀伍柏俊13分，全億10分7助攻4籃板。