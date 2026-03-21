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廉世彬喊話加強中文、禹洙漢談兩地奔波調整　河智媛也吐酸民心聲

▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，禹洙漢。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，禹洙漢。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天女孩「韓籍五本柱」21日在見面會首度合體亮相，除了舞台魅力吸睛，活動中受訪同樣話題滿滿，她們不僅分享來台適應近況，也大方回應私下趣事與外界評論。

其中新成員高佳彬在台上發言時被發現手持「小抄」引發關注，對此她也說明，其實成員事前都有準備發言內容，不過當時金佳垠發言時，高佳彬一度緊張到腦袋空白，因此才稍微看了一下提示內容，「但自己本身也有在學中文」。

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▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，廉世彬。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，廉世彬。（圖／記者李毓康攝）

同樣積極學習中文的廉世彬，也透露未來將把重心放在臺灣發展，「會加強中文，希望可以趕快用中文跟大家溝通，也想更快適應台灣文化。」她還現場秀出學習成果，用中文笑說：「我會說中文一點點。」展現滿滿誠意。

談到去年需臺韓兩地奔波的應援工作，河智媛與禹洙漢表示，去年是首次經歷雙邊行程，今年進入第2年後，已經針對體力做出調整，希望能更好適應節奏。

▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

至於高佳彬被發現聲音略顯沙啞，本人也提及是因臺韓溫差大導致感冒，「之前來台灣帶的衣服比較薄，回韓國時天氣較冷，應該是在那時候著涼」。

面對未來在臺灣關注度提升，甚至可能面臨酸民評論，成員們也坦言心境上的轉變；河智媛表示，過去看到針對外貌的批評會感到受傷，但現在認為「外貌是很主觀的事情，每個人都有不同想法」，已較不受影響；不過若是遭到與事實不符的指控，還是會比較受傷。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、樂天女孩

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