運動雲

>

永仁四強22分慘敗給北一　主帥時超傑說敢輸才會贏、明天要拚第三名

▲永仁高中總教練時超傑、球員黃翊蓁、吳沛萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中總教練時超傑（中）、球員黃翊蓁（右）、吳沛萱（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組四強賽今（21日）在台北小巨蛋火熱開打，上屆亞軍永仁高中挑戰頭號種子北一女中，然而他們火力全場遭壓制，苦戰過後最後仍以76比98不敵對手，只能爭奪季軍，不過永仁總教練時超傑賽後樂觀表示，這場高壓比賽對高一、高二為主的球員是極佳的經驗值，「有輸才會贏」，並預言明天將會贏下季軍戰。

開賽首節，永仁高中靠著黃翊蓁火力支援，一度與北一女陷入拉鋸。然而進入第二節後，北一女加強防守壓迫，導致經驗尚淺的永仁球員出現緊張與手感不佳的狀況，北一女趁勢發動快攻將比分拉開，半場結束已取得雙位數領先。儘管分差一度擴大到20分以上，永仁小將在下半場並未放棄，黃翊蓁與吳沛萱在第四節接連取分，試圖縮小差距。雖然最終以22分差落敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永仁主帥時超傑賽後大方承擔敗戰責任，他強調今年陣容以高一、高二球員為主，原本就是以「累積經驗」為首要目標， 「輸球教練要負最大責任，但我常覺得有輸才會贏。這兩場四強決賽對這批孩子來說，經驗值的提升是巨大的。雖然今天因為緊張或壓力影響了表現，但她們沒有輕言放棄。我恭喜北一女，也樂觀看待這場球，在這種高壓環境下打球，對球員未來的成長絕對是動力。」

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者蔡厚瑄攝）

今日攻下全場最高24分的黃翊蓁賽後反省，認為心態上的不足是今日落敗的主因，她坦言開賽落後太多時，拚戰的精神一度下滑，導致動作放不開，但她也堅定表示：「明天我們會贏，我們會修正錯誤，明天一定會更好。」

▲永仁高中總教練時超傑、球員黃翊蓁、吳沛萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中球員黃翊蓁。（圖／記者蔡厚瑄攝）

第一次踏入小巨蛋場地的吳沛萱，則形容今日的心情是「緊張大過於興奮」，導致前三節手感冰冷、心態幾乎崩掉，直到中場教練提醒「輸了教練來承擔、放開去打」，她才在第四節找回進攻節奏， 「雖然第四節才放開已經太晚了，但我會把這場經驗帶到明天，希望順利拿下第三名。」

關鍵字： HBL女子籃球永仁高中北一女中季軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

韓國職棒啦啦隊台灣成員第一人！　K-pop女團出身張競加盟LG雙子

韓國職棒啦啦隊台灣成員第一人！　K-pop女團出身張競加盟LG雙子

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

【保護慾滿滿耶】貓咪待寶寶旁守護！雙眼直盯奴才：不准吵醒我好朋友

熱門新聞

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

韓國職棒啦啦隊台灣成員第一人！　K-pop女團出身張競加盟LG雙子

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒檢討被台灣追上的韓國棒球

2前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡

3李政厚最糟合約？美媒：沒證明身價

4勇士教頭辭職！許晉哲回歸兼主帥

5韓職啦啦隊迎台灣成員！加盟LG雙子

最新新聞

1高錦瑋達雙里程碑　助雲豹止連敗

2新莊狂下三分雨！特攻大勝海神

3杜家明再見安打台鋼逆轉奪3連勝、味全吞6連敗

4信任高一菜鳥收成效　松山拚連霸

5張肇元一度憂心棒球生涯結束　吉力吉撈分享復健經驗送暖

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

【用我的招式對付我】貓貓偷跑狗籠裡睡覺 被汪打了一掌滿臉不可置信

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

【有問有機會XD】女勇敢提問前總統蔡英文「可以加妳皮克敏嗎」

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366