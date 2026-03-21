山本由伸WBC升級迎開季　貝茲跟練標槍訓練他笑回3次「很好」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在開幕戰前最後一次熱身登板展現壓倒性內容，對教士主投5局無失分、飆出7次三振，調整狀態達到高點，確定連續第2年擔任開幕投手的他，為新球季揭開強勢序幕。

此役山本面對聖地牙哥教士打線，自首局便進入狀態，連續三振3名打者完成完美開局；第2局雖因連續安打與捕逸形成1人出局二、三壘有人危機，但隨即連飆2次三振化解失分壓力。

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進入第3局後，山本持續透過球種搭配壓制對手，先以二縫線速球，再以卡特球鎖定外角低位，連續取得三振；第4、5局雖皆讓跑者上壘，但兩局均成功製造雙殺守備，穩定守成完成5局無失分投球。

山本賽後表示，「能用各種球種取得出局數，在壘上有人的情況下也能冷靜投球，這一點很好。」

談到世界棒球經典賽（WBC）的影響，他指出，「能在那樣充滿緊張感的舞台上投球，成為讓自己再提升一個層級的契機。」顯示國際賽經驗對其調整帶來正面幫助。

山本在本屆WBC於預賽與八強戰共先發2場，透過高強度比賽累積經驗，回到球隊後迅速調整狀態，此役內容也被視為開季前的重要指標。

回顧去年，山本於東京巨蛋擔任開幕戰先發，今年則將在主場道奇球場迎接開季，氛圍截然不同，他也期待地表示，「應該會是不同的氛圍，在球隊完成2連霸之後，這將是第一次見到洛杉磯的球迷，非常期待。」

另外，隊友貝茲（Mookie Betts）近期拜師山本個人訓練師矢田修，開始嘗試包括擲標槍與肩扛訓練在內的特殊訓練方式，貝茲先前就曾表示，「看到由伸做到這樣的成果，沒有理由不去嘗試」。

對此，山本被問到貝茲的訓練狀況時，笑著回應，「我覺得不錯啦。」當媒體進一步追問擲標槍動作是否到位時，他仍簡短回應，「我覺得很好。」而對於隊友嘗試這類獨特訓練方式的看法，山本同樣笑著表示，「我覺得很好。」