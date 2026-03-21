運動雲

>

山本由伸WBC升級迎開季　貝茲跟練標槍訓練他笑回3次「很好」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在開幕戰前最後一次熱身登板展現壓倒性內容，對教士主投5局無失分、飆出7次三振，調整狀態達到高點，確定連續第2年擔任開幕投手的他，為新球季揭開強勢序幕。

此役山本面對聖地牙哥教士打線，自首局便進入狀態，連續三振3名打者完成完美開局；第2局雖因連續安打與捕逸形成1人出局二、三壘有人危機，但隨即連飆2次三振化解失分壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入第3局後，山本持續透過球種搭配壓制對手，先以二縫線速球，再以卡特球鎖定外角低位，連續取得三振；第4、5局雖皆讓跑者上壘，但兩局均成功製造雙殺守備，穩定守成完成5局無失分投球。

山本賽後表示，「能用各種球種取得出局數，在壘上有人的情況下也能冷靜投球，這一點很好。」

談到世界棒球經典賽（WBC）的影響，他指出，「能在那樣充滿緊張感的舞台上投球，成為讓自己再提升一個層級的契機。」顯示國際賽經驗對其調整帶來正面幫助。

山本在本屆WBC於預賽與八強戰共先發2場，透過高強度比賽累積經驗，回到球隊後迅速調整狀態，此役內容也被視為開季前的重要指標。

回顧去年，山本於東京巨蛋擔任開幕戰先發，今年則將在主場道奇球場迎接開季，氛圍截然不同，他也期待地表示，「應該會是不同的氛圍，在球隊完成2連霸之後，這將是第一次見到洛杉磯的球迷，非常期待。」

另外，隊友貝茲（Mookie Betts）近期拜師山本個人訓練師矢田修，開始嘗試包括擲標槍與肩扛訓練在內的特殊訓練方式，貝茲先前就曾表示，「看到由伸做到這樣的成果，沒有理由不去嘗試」。

對此，山本被問到貝茲的訓練狀況時，笑著回應，「我覺得不錯啦。」當媒體進一步追問擲標槍動作是否到位時，他仍簡短回應，「我覺得很好。」而對於隊友嘗試這類獨特訓練方式的看法，山本同樣笑著表示，「我覺得很好。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

【拍片惡搞】超商店員「亂丟包裹」摔落在地！　網出征酸：蠢到自證己罪

熱門新聞

「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

快訊／震撼彈！吳永仁辭富邦勇士總教練　許晉哲回歸兼主帥

前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒檢討被台灣追上的韓國棒球

2勇士教頭辭職！許晉哲回歸兼主帥

3前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡

4李政厚最糟合約？美媒：沒證明身價

5道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

最新新聞

1文東珠狀態異常　對金倒永僅剩138公里

2幸宇勝34分20籃板　南湖首闖HBL決賽

3廉世彬拚中文、禹洙漢談雙邊奔波

4永仁四強落敗　主帥扛責說拚季軍

5山本由伸：WBC讓我再升一個層級

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

【用我的招式對付我】貓貓偷跑狗籠裡睡覺 被汪打了一掌滿臉不可置信

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366