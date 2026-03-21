大谷翔平熱身賽3打數無安打吞2K　生涯對教士左投難突破！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於世界棒球經典賽（WBC）後首度以打者身份出賽，卻未能延續手感，今（21）日對聖地牙哥教士的熱身賽擔任「第1棒、指定打擊」先發上陣，全場3打數無安打，吞下2次三振，面對過去曾多次壓制自己的左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）再度受制。

大谷首打席面對岡薩雷斯外角高位卡特球無法掌握，擊出右外野飛球出局。第2打席迎來關鍵機會，2局2人出局二、三壘有人情況下，大谷在1好球後連續擊出3顆界外球纏鬥，但最終仍遭外角低位卡特球誘使揮空三振，錯失得分契機。

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岡薩雷斯過去於2018年至2023年間效力西雅圖水手，期間曾4度拿下雙位數勝投，是輪值主力之一，與此同時，大谷效力洛杉磯天使，同處美聯西區，雙方交手頻繁，生涯對戰岡薩雷斯31打席僅敲出5支安打，打擊率0.200，另有1轟、2分打點，明顯處於劣勢。

值得注意的是，岡薩雷斯在2024年效力海盜、2025年一度未隸屬任何球隊後，今年1月與教士簽下小聯盟合約，目前仍在爭取開季名單席位，若順利留隊，大谷未來將再次在同區賽事中面對這位「苦手投手」。