山本由伸七彩變化球全面發威　羅伯斯：非常有效率

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在開幕前最後一次熱身登板展現壓倒性投球內容，主投5局無失分、飆出7次三振，率隊以4比3擊敗聖地牙哥教士，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後更不吝給予高度評價，直言山本「全部都很好，而且非常有效率」，顯示其開季狀態已達備戰高峰。

山本此役用球68球完成5局投球，被敲3安打，未失分，並以7次三振壓制對手打線，開局即展現宰制力，首局連續三振3名打者，四縫線速球最快達97.4英里（約157公里），球威與節奏兼具。

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面對壘上有人的情況，山本依舊維持穩定投球，透過多樣球種變化成功壓制對手攻勢，此役他靈活運用速球、卡特球、滑球、曲球與指叉球等武器，讓打者難以掌握出手時機，整體內容近乎完美。

羅伯斯賽後表示，「他帶著明確的目的站上投手丘，速球的尾勁、控球力、卡特球、滑球、曲球、指叉球，全部都很好，而且非常有效率，沒有多餘的用力，順利投完5局，真的是非常好的內容。」

依照目前規劃，山本將以「中5日」節奏於台灣時間27日在主場道奇球場迎戰亞利桑那響尾蛇，擔任開幕戰先發投手，這也將是他連續第2年扛下開幕投手重任。