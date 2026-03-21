山本由伸5局7K無失分　開幕戰前最終登板狀態近乎完美

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在開幕戰前最後一次熱身登板繳出壓倒性內容，對聖地牙哥教士主投5局無失分、飆出7次三振，展現近乎完美的調整狀態，為即將到來的開季先發打下穩固基礎。

此役山本面對同區勁敵教士，以68球完成5局投球任務，被敲3安打、無失分，其中44球為好球，整體控球與壓制力兼具。

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山本首局便連續三振3名打者強勢開局，第2局雖一度陷入得點圈有人危機，但隨即連飆2次三振化解危機，展現關鍵時刻的解危能力，隨後3至5局持續穩定壓制，未再讓對手形成威脅。

在球種運用上，山本此戰動用包含四縫線速球、指叉球、卡特球與伸卡球在內的多樣武器，並以不同球種製造三振，最快球速達97.4英里（約156.7公里），平均速球球速則為95.5英里（約153.7公里），整體球威與節奏掌控俱佳。

值得一提的是，山本上周才於世界棒球經典賽（WBC）對委內瑞拉之戰登板，當時主投4局失2分，隨後迅速自邁阿密返隊，回到亞利桑那春訓基地持續調整，此役明顯找回節奏，也為開季狀態帶來正面訊號。

道奇將於台灣時間27日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，山本預計以開幕戰先發投手身份登板，這也是他連續第2年擔綱開幕投手，隨著狀態逐漸到位，新球季也被視為他挑戰生涯首座賽揚獎的重要一年。