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去年HBL冠亞軍重演變一面倒！北一女近百得分射穿永仁、率先挺進22日冠軍戰

▲北一女中四強擊敗永仁高中，漂亮闖進女子組冠軍賽。（圖／高中體總提供）

▲北一女中四強擊敗永仁高中，漂亮闖進女子組冠軍賽。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強賽21日正式在台北小巨蛋點燃戰火，首場女子組賽事上演去年「冠亞軍」對決戲碼，由北一女中對決永仁高中，首節開賽永仁還能將比分緊咬，然而北一女馬上祭出窒息的防守帶動進攻，造成永仁失誤不斷，北一多點開花，短短3分鐘回敬12比2的猛烈攻勢，加上次節24比11的猛攻奠定優勢，終場北一女以接近破百的98比76擊敗永仁，闖進22日的冠軍戰。

女子組備受矚目的衛冕軍北一女中，今年以預賽、複賽7連勝，外加跨季15連勝的完美戰績，以頭號種子身分挺進決賽，而去年拿下亞軍的永仁高中，本季因為學姊們畢業，陣中都以年輕學妹為主體，但還是成功闖進4強。

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此役永仁開賽就馬上破蛋，幫助球隊搶下開門紅，不過去年FMVP彭郁榛馬上就出手幫助北一女追平，北一女善用連續抄截，多次轉換快攻機會，但卻好像還沒有找到手感，幾次進攻無功而返，也讓比賽呈現拉鋸，然而首節中段，北一女找到進攻節奏，短短3分鐘內就拉出12比2的猛攻，打得永仁毫無還手之力，首節打完北一就以27比14領先永仁。

次節回來，北一延續攻勢，高一張薰文帶領球隊火力全開搶分，單節又打出24比11的猛攻，反觀永仁只能靠著黃翊蓁苦撐，但過多的失誤也讓北一女在上半場剩下3分30秒時直接將領先分數擴大到20分以上，前兩節打完北一女就以51比25遙遙領先。

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

易籃後，永仁進攻終於甦醒，吳宜蓓在外線得手，進攻指標吳沛萱也找回火力，黃翊蓁終於不用苦撐，一度將比分追進，但北一張薰文關鍵時刻再度挺身而出，漂亮完成「四分打」穩定軍心，也替球隊止血，永仁雖然還是堅持到最末節，但北一還是繼續多點開火穩定輸出，最終北一女就以22分之差擊敗永仁，成功挺進22日的冠軍賽。

北一女此役有4人得分雙位數，張薰文繳出20分8藍3助攻2抄截和1火鍋的全能表現，吳欣穎拿下15分，高一菜鳥後衛高子喬也有14分4籃板4助攻進帳，上屆FMVP彭郁榛先發上陣16分鐘就高效繳出11分11籃板的雙十成績。

永仁部分，黃翊蓁轟下24分是全場最高，另有8助攻4助攻和3抄截1火鍋，吳宜蓓14分，吳沛萱則是進帳9分。

關鍵字： HBL北一女中永仁高中高中籃球四強賽

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