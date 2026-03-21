正義不缺席！世界拳總證實林郁婷可參賽　還讚台灣拳協這點

▲林郁婷巴黎奧運奪金後就就因為性別檢測風波無法在國際賽出戰，如今獲得世界拳總認可，終於能重返國際擂台。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

林郁婷可以出戰了！世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）21日正式發表聲明，證實林郁婷具備參加女子組賽事的資格，這不僅讓長達一年半的風波劃下句點，世界拳總還特別在聲明中感謝中華民國拳擊協會在申訴過程中的積極配合，認可其對於賽事安全與運動誠信政策的遵守，而林郁婷預計將於3月29日至4月10日在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽正式重返國際擂台。

世界拳擊聯盟在聲明中指出，此次審核是依據聯盟於2025年8月推出的「性別參賽資格政策」，該政策為了確保競技公平性與選手安全，要求所有年滿18歲、參與其主辦或認可賽事的運動員，皆須接受終身一次的PCR（聚合酶連鎖反應）檢測。這項檢測的主要目的在於偵測特定遺傳物質，即代表男性生物學性別指標的「SRY基因」（Y染色體存在之指標）。

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根據該政策第5.1.4條款規定，若SRY基因檢測呈陽性，拳擊手有權提出申訴並提供醫療證據。中華拳協在2025年初步檢測後，隨即代表林郁婷啟動申訴程序，並提交一系列詳細的醫療文件與科學數據。

經過世界拳總醫學委員會的嚴謹審查與分析，世界拳總正式致函中華拳協，函中明確指出：「醫學委員會已評估所提交的醫療文件，判定該名拳擊手被視為女性，具備參加女子組賽事的資格。」

世界拳總秘書長迪倫（Tom Dielen）表示，「在國家協會依照性別政策發起、並由醫學委員會監督的申訴程序結束後，我們證實該名拳擊手具備參加女子組的資格。我們理解這段期間對選手及中華拳協而言非常艱難，我們非常讚賞他們處理申訴的方式，以及對於確保體育誠信政策正確執行的認可與遵守。」

30歲的林郁婷2024年巴黎奧運無懼流言奪下金牌，卻在賽後因國際組織的檢測新制，面臨長達一年半無法出戰國際正式賽的困境，期間她僅能參與國內賽事維持感覺，如今獲得世界拳總的正式許可，林郁婷已準備好在3月底的蒙古亞錦賽大展身手。