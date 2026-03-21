高永表突破！WBC後首戰4局無失分　坦言曾擔心狀態

▲高永表。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒KT巫師側投王牌高永表在2026年世界棒球經典賽（WBC）返隊後首度登板，繳出4局無失分好投，帶領球隊以4比0擊敗Kiwoom英雄，賽後他坦言，原先對自身狀態略感不安，結果整體表現「相當滿意」，並強調WBC經驗讓自己在心態與投球上皆有所成長。

高永表此役先發主投4局，用球56球，被敲2安打，送出4次三振，無失分，最快球速139公里，好球率高達78.6%，首局便連續解決3名打者，展現良好開局節奏。

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第2局一度面臨失分危機，高永表先被敲出二壘安打，隨後因犧牲打形成1人出局三壘有人局面，不過靠著三壘隊友的飛撲美技接殺並完成雙殺守備，成功守成未失分，成為比賽轉捩點之一。

進入第3、4局後，高永表逐漸掌握節奏，除再添三振外，也透過飛球與滾地球穩定抓下出局數，連續兩局未讓對手形成有效攻勢，KT在第5局擴大領先後，球隊決定讓他退場休息。

此役高永表球種分配明確，以速球（30球）與變速球（17球）為主軸，搭配曲球（7球）與卡特球（2球）變化節奏，整體投球設計成熟，展現王牌投手的比賽掌控能力。

回顧WBC之旅，高永表在2場出賽中表現起伏，合計3.2局防禦率9.82，特別是在對日本一戰略顯掙扎，不過他在對多明尼加登板時成功回穩，以1局無失分作收，為賽事畫下句點，也為此次回歸鋪墊信心基礎。

「從邁阿密回來後其實有點擔心狀態，但今天整體來說很滿意，身體狀況也不錯。」高永表賽後表示，「從去年球季結束到加入WBC代表隊，我自己做了很多準備與嘗試，希望這些東西能穩定建立起來，所以這場比賽特別專注。」

談到WBC帶來的影響，高永表直言收穫良多，「我認為要具備競爭力，就必須不斷讓自己進步，另外，在面對棒球的心態上，比起『不能失敗』，我學會了即使看似冒險，也要突破並撐過去的態度，未來也會嘗試不同方向，期望有更好的表現。」