「被台灣追上的韓國棒球」　經典賽後韓媒檢討基層兩大制度

▲韓國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）雖走出連3屆首輪淘汰陰霾，時隔9年再度闖進8強，但接連敗給台灣、日本與多明尼加，也讓韓媒開始正視一個問題：韓國棒球，是否已經被台灣追上，甚至逐漸拉開差距。

韓媒《Star News》以「被台灣追上的韓國棒球」為題，從基層制度與人才培育兩大面向切入，直指韓國棒球現行體系多年來缺乏調整，才讓原本被視為略遜一籌的台灣，如今在國際賽場上成為難以忽視的對手。

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報導指出，韓國在本屆WBC雖有8強成績，整體數據也不算太差，但真正的現實是，韓國只擊敗沒有職業聯盟的捷克與澳洲，面對擁有完整職棒體系的日本、台灣，以及有大聯盟球員坐鎮的多明尼加全數落敗。尤其對台灣一戰，不僅是韓國在WBC史上首度輸給台灣，也對韓國棒球界帶來不小衝擊。

事實上，韓國高中棒球教練早在賽前就已發出警訊。有教練受訪時直言，現在的台灣已不能再被輕視，10、15年前韓國高中隊還有能力和台灣職業隊一拚，但如今情況早已不同。

這個問題在職棒圈早有討論。前韓國隊總教練柳仲逸（63歲）就曾在2024年世界12強賽期間直言：「台灣把新秀全送到國外去，我們卻反而是在阻止。」台灣棒球新秀一直以來都受到美國與日本球隊持續關注。尤其像阿美族、排灣族等台灣原住民族出身的球員，由於身體條件接近中南美洲球員，被視為值得一試的「樂透型人才」。

實際上，台灣職棒球員中，有超過20%到30%是原住民出身。一名大聯盟球探B透露：「台灣原住民天生身體條件就很好，就把他們想成南美洲球員就行了。因此，以投手來說，能丟到時速150公里的潛力新秀比比皆是。」

韓媒分析，台灣能快速提升，其中一大原因就是長年鼓勵年輕球員赴美、赴日發展，讓不少旅外球員即使未必能站穩最高殿堂，回國後仍把經驗與視野帶回台灣棒壇，進一步推升整體實力。

相較之下，韓國對年輕球員旅外設有不少限制。根據現行KBO規章，高中以上在學球員若與外國職業球團簽約，回國後2年內不得與KBO球隊簽約，球員母校也會面臨5年無法獲得補助的情況。本季前，限制範圍甚至還擴大到國中生。韓媒指出，原本立意是保護本土聯賽與人才，但如今反而形成反效果，讓第一線教練與學校都不樂見球員旅外。

有韓國高中教練直言，「我們國家對於新秀旅外有2年緩衝規定，學校補助還會被中斷5年，這樣一來，基層教練當然只能希望球員不要出國。這根本就像是在叫大家不要進步。」他也透露，基層其實已有不少聲音認為，與其一味設限，不如考慮鬆綁。

除了旅外制度，韓媒也將矛頭指向已實施15年的「週末聯賽制度」。這項制度2011年上路，原意是保障學生球員的受教權，並減少比賽數量、避免過度操勞，但如今卻被不少基層教練批評為「兩頭落空」。一方面，學生球員平日上課到下午，接著訓練到晚上，返家常常已接近深夜；另一方面，週末還要參加攸關升學的聯賽，幾乎沒有真正休息時間。

韓媒引述教練說法指出，許多學生球員每天睡眠時間只剩6小時左右，長期下來不僅恢復不足，也讓傷勢與手術機率明顯增加。更重要的是，在訓練時間遭壓縮之下，跑步、傳接球、防守等基本功反而難以扎實累積，這也使韓國青棒選手在同年齡層與台灣球員相比時，逐漸出現能力差距。

有教練就坦言，台灣同齡球員不僅力量更好，訓練量甚至超過韓國一倍以上。也有人認為，現行課程安排並未真正符合學生球員需求，與一般升學導向的普通高中學生相比，運動員更需要貼近未來社會生活的實用課程，但如今往往只是「形式上進教室、再走出來」。

韓媒最後直指，韓國棒球如今面對的問題，早已不是單一場敗仗，而是整體體系長年僵化。無論是教練養成、基礎設施、聯賽安排或人才流動制度，都有待重新檢視。若仍只是把責任歸咎於選手表現，或持續阻擋有意挑戰海外的新秀，韓國棒球與世界強權、甚至與台灣之間的距離，恐怕只會越拉越大。

有趣的是，韓媒此次檢討的兩大面向，其實在台灣基層棒球近年也不乏相對性的討論，像是高中賽事過多，以及中職留不住人才等問題。國際賽成績或許提供了重新檢視體制的契機，但背後牽涉的，恐怕是更複雜的養成、制度與環境問題。