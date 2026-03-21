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大谷翔平確定列入開幕輪值　最終調整登板時間曝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平有望自開季即重返投手丘，總教練羅伯斯（Dave Roberts）於台灣時間21日表示，大谷幾乎確定將進入開幕先發輪值，若最終成案，將是他自2023年以來再度以「投打二刀流」身份迎接球季。

道奇今日進行春訓熱身賽迎戰聖地牙哥教士，羅伯斯在賽前談及大谷調整進度時，對其開幕輪值資格給出肯定回應，雖未明確指出排序位置，但已點頭示意「幾乎確定」，顯示球團對其健康與狀態具高度信心。

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大谷去年6月正式重返投手身分，結束長達近兩年的投球空窗期，2025球季共先發14場，累積47局投球，繳出1勝1敗、防禦率2.87，並送出62次三振，整體表現穩定，本季休賽季則未進行手術，得以完整進行調整，為新球季打下基礎。

在近期實戰表現方面，大谷19日對舊金山巨人之戰登板，主投4.1局僅被敲出1安打，未失分，並飆出最速約160公里速球，搭配曲球製造4次三振，展現良好競技狀態，儘管在本屆世界棒球經典賽（WBC）未登板投球，但回歸球隊後迅速進入節奏。

羅伯斯也透露，大谷下一次登板預計將落在23日至25日對洛杉磯天使的「高速公路大戰」，作為開幕前最終調整，球團將依該場出賽內容，進一步評估開季使用方式與輪值安排。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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