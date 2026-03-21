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李政厚35億元約被指巨人最糟合約　美媒冷評「尚未證明身價」

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國媒體《Bleacher Report》近日在2026年大聯盟開季前，評選30支球隊的「最糟合約」，其中舊金山巨人被點名的對象為南韓外野手李政厚的6年1.13億美元（當時匯率約新台幣35億元）合約。韓媒《日刊體育》整理報導指出，該評價主要是以目前表現與合約規模落差作為依據。

根據《Bleacher Report》內容，李政厚在去年開季前段一度打出火燙表現，截至4月底時繳出打擊率3成19、OPS 0.901的成績，但之後狀態明顯下滑，最終球季成績為打擊率2成66、OPS 0.735。報導同時點出，他在中外野的守備評價不佳，整季累積DRS（防守分數貢獻）-18、OAA（高於平均出局數）-5。

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▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

《Bleacher Report》也提到，巨人在休賽季簽下具備金手套實力的外野手貝德（Harrison Bader）鎮守中外野，使李政厚轉往角落外野，成為一名「薪資高、但長打火力不算突出的角落外野手」。此外，報導雖認為這份合約目前評價不理想，但仍強調「尚未完全成為沉沒成本」，仍保留一定觀察空間。

韓媒《日刊體育》則進一步補充指出，李政厚在大聯盟初期曾因傷影響出賽，加上整體攻守表現尚未完全兌現外界期待，使這筆合約在「投資與產出」之間出現落差。報導也整理其近兩季數據，包括完整球季成績與守備指標，說明目前評價偏向保守的原因。

雖然李政厚仍具備年齡與技術上的成長空間，但在合約年限仍長的情況下，未來能否穩定維持健康並提升攻擊產出，將成為關鍵觀察指標。尤其在守備位置轉換為角落外野後，外界對其打擊端貢獻的期待也將進一步提高。

▲韓國隊李政厚回本壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 李政厚巨人合約美媒評選MLB守備表現

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