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前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡　家屬控告度假村：早知風險卻未改善

▲賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

前紐約洋基外野手賈德納（Brett Gardner）一家，針對2025年3月於哥斯大黎加度假期間發生的悲劇提出訴訟，賈德納14歲兒子米勒（Miller Gardner）當時因一氧化碳中毒不幸身亡，家屬已於美國時間週五正式提起過失致死訴訟，指控當地度假村業者未落實基本安全措施。

根據《ESPN》報導，訴狀指出，事發地點為Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort，距離當局突襲該度假村已過6個月，原告認為業者「未能遵守基本安全標準」，且早已有相關安全隱患的警告與證據，卻未採取必要防護措施。

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訴訟內容也提到，其他住客在入住同一區域房間時，曾出現「類似傷害」，但未提供具體證據；事發當時，賈德納一家多人出現嚴重不適，包含賈德納本人，他形容自己「在為生命奮戰」，甚至一度「感覺無法使用雙臂或雙腿」。

▲賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

房間緊鄰機房　疑熱水器與通風不良釀禍

根據起訴書，賈德納一家入住的房間緊鄰機械控制室，一氧化碳即從該處逸散，原告指控，業者將瓦斯熱水器設置於不當位置，且未提供適當通風系統，最終導致悲劇發生。

賈德納家族透過聲明表示：「我們一直認為，這場悲劇本來是可以避免的，而初步調查報告也證實了我們的想法。」

家屬律師艾斯納（Michael Eisner）也強調：「文件顯示，他們早已接獲警告，卻沒有為住客安全落實簡單的改善措施；對於這類業主的決策，必須有人負起責任。」

▲賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

求償過失致死與精神損害　刑責仍未確定

目前家屬提出的求償項目包括過失致死、重大過失以及精神損害等，此案尚未提出刑事指控，哥斯大黎加當局仍持續調查中。

本案被告包含兩名來自賓夕法尼亞州的企業高層、其創投公司，以及兩間相關的哥斯大黎加公司；遭點名的高層為董事長兼總裁卡倫（David Callan）與公司秘書威廉斯（R. Scott Williams）。目前威廉斯未回應媒體詢問，卡倫則尚未取得聯繫。

初期曾誤判食物中毒　後確認為一氧化碳

回顧案發經過，米勒於2025年3月21日過世，賈德納與妻子潔西卡（Jessica Gardner）於23日透過洋基隊發布聲明對外證實噩耗，指出一家人在度假期間同時出現身體不適。

事發初期，哥斯大黎加司法調查局（OIJ）曾表示，一家人可能是在外用餐後出現食物中毒症狀，並一度考慮窒息致死的可能，但後續排除該假設，並認定為意外事件。

直到4月2日，當局正式確認死因為一氧化碳中毒，且氣體可能來自鄰近機房；兩個月後，檢方表示仍在釐清是否涉及他殺責任。再過三個月，檢警突襲飯店蒐證時更指出，案件可能朝過失殺人方向發展。

▲賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

洋基老將之子　承襲父親11號背號

米勒生前在南卡羅來納州就讀高中，並為校隊美式足球員，球衣背號為11號，與父親賈德納大聯盟生涯相同。

賈德納在大聯盟14個球季皆效力洋基，是球隊重要精神領袖之一，並曾隨隊奪下2009年世界大賽冠軍，於2021年退休；此次悲劇震驚體壇，也引發外界對旅遊住宿安全的高度關注。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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