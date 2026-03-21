WBC後遺症來了？日本3人被點名　憂牧秀悟崩盤、伊藤大海疲勞未解

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）止步8強，結束國家隊賽程後，球員也陸續回到母隊，備戰3月底開季。不過，前盜壘王高木豐近日在個人YouTube頻道點出3名讓他擔心可能出現「WBC後遺症」的球員，分別是牧秀悟、伊藤大海與北山亘基。

高木豐認為，本屆WBC苦吞13打數無安打的近藤健介具備調整能力，應該可以慢慢找回狀態；但他首先點名擔心的是DeNA內野手牧秀悟。牧秀悟本屆多半擔任第7棒、鎮守二壘，整體打擊率僅1成54。

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高木豐表示，牧秀悟可能是「看過世界」之後，反而開始產生自我懷疑。他說，「他看過世界了，可能會開始想『自己的程度到底在哪裡』，這種情況有點像2023年大會時的村上宗隆。看到大谷翔平之後，反而讓自己的狀況變差。牧也是一樣，看過世界後，可能會因為覺得『這樣下去不行』，反而導致狀態崩掉。」

至於野手部分，高木豐認為其他人問題不大，但投手群中，他特別擔心日本火腿的伊藤大海與北山亘基。

伊藤大海在8強對委內瑞拉之戰挨了逆轉3分砲，也吞下敗投。高木豐直言，伊藤當天的狀態和原本相比「完全不一樣」，「如果是去年的球，我認為是足以跟對手正面對決的，但他投不出來，感覺狀態真的不太好。」

高木豐進一步分析，伊藤大海的直球品質與控球都和平常不同，「他的直球威力不一樣，控球也不一樣。雖然很努力想把球速催出來，但就是出不來，這樣反而會變成用力過猛，出現球飄高的情況。」他也擔心，伊藤大海去年球季表現出色、還拿下澤村賞，可能已累積不少疲勞。

另外，北山亘基雖然在預賽對台灣、對捷克兩場比賽都各投1局無失分，但高木豐還是有些疑慮。他指出，北山在對台灣一戰時，球速與球威都不是原本該有的水準；到了對捷克之戰，雖然球速有回來，但控球表現仍未恢復到原本水準。

隨著2026年球季即將開打，這3名球員能否在開幕前順利調整，找回原有表現，也受到外界關注。