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山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇　蓋倫掛帥挑戰衛冕軍道奇

▲山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇　蓋倫掛帥挑戰衛冕軍道奇。（圖／MLB官網）

▲山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇　蓋倫掛帥挑戰衛冕軍道奇。（圖／MLB官網）

記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇在連續兩年無緣季後賽後，將於2026年球季力拚重返10月舞台，不過開季首戰就迎來嚴峻考驗，對手正是連續兩年奪冠的洛杉磯道奇。

雙方將於臺灣時間3月27日在道奇主場交手，並由兩隊王牌投手正面對決，分別派出蓋倫（Zac Gallen）與山本由伸擔任開幕戰先發。

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道奇近年持續稱霸國聯西區，去年更在響尾蛇主場大通球場封王，奪下近13年來第12座分區冠軍；響尾蛇此役也被視為「挑戰者第一戰」，試圖從衛冕軍手中搶下氣勢。

蓋倫扛開幕戰　總教練力挺「他值得」

響尾蛇原先規劃由凱利（Merrill Kelly）擔任開幕戰先發，但他在春訓初期出現背部不適，導致調整進度落後，總教練洛夫洛（Torey Lovullo）最終改由30歲的蓋倫掛帥。

蓋倫2025年球季出賽33場，繳出13勝15敗、防禦率4.83的成績，表現不若以往穩定，不過球團仍對他充滿信心；值得一提的是，他在去年秋天拒絕合格報價後，一度成為自由球員，最終仍與響尾蛇簽下一年合約。

洛夫洛表示：「蓋倫為這個球隊做對了很多事情，我就是覺得他值得這個機會，我知道他去年並不是完美的一年，但他一路奮戰、持續拚搏，並在下半季展現出韌性，讓自己回到正軌，而且他選擇再次回到亞利桑那響尾蛇，所以我為他感到高興。」

山本由伸升格王牌　季後賽封神奪MVP

道奇方面則毫無懸念由山本由伸扛下開幕戰先發，這位日籍強投在2025年球季全面爆發，30場先發拿下12勝8敗、防禦率2.49，且是輪值中唯一未缺席任何先發的投手，穩坐球隊王牌地位。

山本在國聯賽揚獎票選中排名第3，僅次於全票當選的史金斯（Paul Skenes）與第2名桑切斯（Cristopher Sánchez）。

不過他真正封神的舞台是在季後賽，不僅在國聯冠軍賽與世界大賽第2戰連續投出完投，還在道奇4場世界大賽勝利中拿下3勝，最終榮獲系列賽MVP。

這將是山本由伸生涯首次在道奇主場擔任開幕戰先發，去年他是在東京開幕戰（海外開幕系列賽）中先發登板。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「這其實是一個很容易的決定，能成為開幕戰先發是一種榮耀；他去年是在客場替我們投開幕戰，但這次能讓他在主場擔任開幕戰先發，我相信會是一件很特別的事情。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

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