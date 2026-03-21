金佳垠甜喊「來桃園看可愛的我」　樂天韓援五本柱首秀話題滿滿

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱金佳垠。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天女孩2026全新賽季於21日一早盛大揭開序幕，全新陣容正式亮相，由「韓籍五本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠領軍，攜手本土女孩共27人華麗集結，其中高佳彬與金佳垠更是首度公開現身，為新賽季注入滿滿新鮮感。

第2年續任隊長的曲曲表示：「今年上半季會有的27位，大家一起為球團上球員加油，一起做伙，一起邁向二連霸。」特級副隊長筠熹則以樂天招牌口號炒熱氣氛：「烤肉烤起來、好玩一直玩、勝利贏過來。」

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▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls隊長曲曲(右)、特級副隊長筠熹。（圖／記者李毓康攝）



開季記者會現場氣氛熱烈，女孩們從樓梯緩緩登場，分批向媒體與粉絲親切打招呼，宛如大型應援舞台提前上演。

首次合體的韓籍五本柱成為全場焦點，金佳垠甜笑喊話：「一起來桃園看可愛的我吧！」禹洙漢熱情邀請：「我們新賽季一起加油吧！」

廉世彬更不改俏皮本色，「我是你們的世彬，我今天漂亮嗎？」見台下反應略顯安靜，她立刻用韓文笑說：「怎麼都沒反應！」瞬間逗樂全場。

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，廉世彬。（圖／記者李毓康攝）



河智媛則霸氣用中文喊出：「樂天二連霸！樂天加油！桃猿加油！」展現滿滿企圖心；而身體微恙的高佳彬也敬業現身表示，「今天有點小感冒，請大家多多包涵。」依舊誠意十足。

除了舞台魅力，女孩們私下互動同樣充滿話題；談到是否會帶新學妹品嚐台灣美食，河智媛笑說：「馬卡龍真的很好吃，有機會帶到他們去吃，一定是第一個要帶去吃的！」

廉世彬則透露，和高佳彬在台灣飯店入住時，兩人常一起點台灣炸雞，「除了炸雞，還想讓佳彬吃臭豆腐，但我自己不想嘗試！」

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱金佳垠。（圖／記者李毓康攝）



至於兩位「新學妹」對中華職棒的印象，金佳垠與高佳彬也表示，曾透過廉世彬的IG限動看到球場熱鬧氛圍，對即將到來的新賽季充滿期待。

身為第二年帶隊的核心人物，曲曲說：「去年奪冠，到經典賽，感動一直延續上去，今年女孩和韓援加在一起，希望大家多多進場支持我們。」

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，禹洙漢。（圖／記者李毓康攝）



展望未來，她也透露女孩陣容仍將持續擴編，「沒有在現在立刻馬上出來，大家請多給我們信心和耐心，我們下半季會有更多女孩加入我們。」筠熹則補充：「希望大家敬請期待，我們沒有故意往後，都是配合節目錄影。」

談及成為樂天女孩所需特質，曲曲直言：「熱情、自信和態度。」隨著上半季多場主題日即將登場，筠熹也向球迷喊話：「上半季有很多主題日，大家一起進場，敬請期待好看的舞蹈。」以滿滿熱情邀請球迷進場，一同見證樂天女孩的全新魅力與進化。

▲2026樂天女孩開季見面會。（圖／記者李毓康攝）