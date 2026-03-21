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河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天女孩迎接2026新球季，韓籍成員陣容擴大至「五本柱」，包含河智媛、廉世彬、禹洙漢，以及新加入的高佳彬、金佳垠，今（21日）她們在開季見面會首度合體亮相，搭配多位本土女孩，為新賽季揭開序幕。

面對高強度的工作節奏，河智媛受訪時透露自己始終要求維持最佳狀態，即使沒有比賽，也會透過運動來保持體態與精神。

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▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

對於之前以短髮造型亮相引發討論，河智媛笑說：「覺得時間點差不多，再試一次，很開心大家都很喜歡。」至於被球迷發現變瘦，河智媛則打趣回應，「最近其實又稍微變胖了一點」。

世界棒球經典賽（WBC）期間，河智媛也曾親赴東京巨蛋觀賽，為韓國隊應援，並在社群分享與韓國隊長「風之孫」李政厚的合照，意外掀起「兄妹臉」討論。

對此河智媛笑說：「能和這麼優秀的選手相提並論很榮幸」，還開玩笑表示會朝「更像」的方向努力。

▲▼2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱，河智媛。（圖／記者李毓康攝）

回憶當時合照過程，河智媛透露，李政厚當下正忙碌移動中，自己把握空檔「趕快湊過去拍了一張」，並直呼「本人真的非常帥」；河智媛最後也坦言，能在東京巨蛋現場看到最高水準的比賽，「對我來說是很重要的里程碑，真的非常值得」。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、樂天女孩

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