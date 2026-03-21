樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱左起金佳垠、禹洙漢、河智媛、廉世彬、高佳彬。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天女孩迎接2026新球季，韓籍成員陣容擴大至「五本柱」，包含河智媛、廉世彬、禹洙漢，以及新加入的高佳彬、金佳垠，今（21日）她們在開季見面會首度合體亮相，談到新成員加入、續約原因以及團隊氛圍，成員們也分享彼此相處的真實心聲。

新成員高佳彬坦言這次其實是第一次與大家正式碰面，但在來之前就已先透過廉世彬了解團隊狀況，「之前有先詢問過世彬，她告訴我樂天女孩們都非常有親和力，讓我覺得到這邊可以馬上和大家打成一片，叫我不用擔心。」

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▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls新韓援左起高佳彬、金佳垠。（圖／記者李毓康攝）



談到續留樂天的原因，河智媛表示，去年在臺灣的經驗讓她相當難忘，「去年真的沒有想到會收到這麼多的喜愛與關心，所以心裡想著一定要再回到同一個團隊，為大家應援。」她也透露，正是因為粉絲的支持，讓她更堅定回歸的決定。

禹洙漢則分享跨臺韓兩地工作的挑戰，「上半季的心情比較像是兩邊來回跑，雖然辛苦，但會努力好好克服。」她也提到，在樂天女孩的團隊中感受到滿滿溫暖，「這裡的團員們都對我很好，很喜歡大家一起跳舞應援的感覺。」

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱金佳垠。（圖／記者李毓康攝）



對於今年韓籍「五本柱」正式成形，廉世彬也難掩期待，她透露新加入的兩位成員其實與自己私下關係相當好，「新加入的兩位都是我非常要好的妹妹。」

此外廉世彬也透露，她（4月23日）與金佳垠（4月24日）生日僅相差一天，剛好屆時人在台灣有比賽行程，「我們會一起在台灣過生日，很期待。」五人之間的好感情，也讓外界更加期待新球季在場邊帶來的全新應援火花。

▲2026樂天女孩開季見面會，Rakuten Girls韓籍五本柱高佳彬。（圖／記者李毓康攝）