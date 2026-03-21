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海盜搶先綁定頭號新秀葛里芬　傳開價9年破億美元

▲Konnor Griffin。（圖／達志影像／美聯社）

▲Konnor Griffin。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜近期傳出正與隊內頂級新秀葛里芬（Konnor Griffin）洽談長期延長合約，根據MLB官網報導，雙方已展開初步討論，合約規模可能達到最長9年、總值超過1億美元，若順利敲定，將成為近年少見的「未登大聯盟先簽長約」案例。

葛里芬年僅19歲，目前正全力競爭海盜開幕戰名單，甚至有機會直接擔任先發游擊手；若最終成功站上開幕戰先發陣容，他將成為自1989年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以來，首位在開幕戰完成大聯盟初登場的青少年球員。

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儘管春訓至今打擊率僅0.184，但葛里芬在15場比賽中繳出0.805 OPS、4轟的成績，展現驚人的長打潛力與成熟度，已讓隊友留下深刻印象。

海盜王牌史金斯（Paul Skenes）也高度看好這位潛力新星，他表示：「我很期待他今年在匹茲堡幫助我們贏下很多比賽。」

回顧葛里芬的養成歷程，海盜是在2024年選秀會以第9順位將他選進；進入職業後，他迅速在小聯盟竄起，橫跨3個層級繳出打擊三圍0.333／0.415／0.527，並轟出21支全壘打、跑出65次盜壘，最終升上2A，他也成為小聯盟史上第5位達成單季「20轟、60盜」的球員。

若葛里芬最終與海盜完成延長合約，雖屬少見，但並非首例；過去已有7名球員在尚未完成大聯盟初登場前就簽下長約。

老虎隊基斯（Colt Keith）在2024年1月、仍無大聯盟資歷時完成延長合約；近期則有金鶯巴薩洛（Samuel Basallo）與紅襪坎貝爾（Kristian Campbell），顯示球團對頂級新秀的提前布局趨勢日益明顯。

關鍵字： 匹茲堡海盜MLB

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