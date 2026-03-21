運動雲

>

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

▲多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基外野手多明格斯（Jasson Domínguez）儘管在春訓繳出亮眼成績，最終仍未能擠進開幕戰名單，球團於對金鶯賽前正式將他下放至3A。

對於這樣的結果，多明格斯其實早有心理準備，他在受訪時表示：「就像我在春訓開始前說過的，我就是一天一天來，努力做好自己的工作；到頭來無論最後做出什麼決定，那都不是我能控制的，我只是試著一天一天過，看看會發生什麼事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

多明格斯本次春訓表現相當搶眼，14場出賽繳出3成25打擊率（40打數13安打），包含2支二壘安打、3發全壘打、10分打點以及3次盜壘，已經盡全力爭取留在大聯盟的機會；不過洋基在休賽季的補強與既有陣容，仍讓他的競爭處境格外艱難。

上季多明格斯在後半段出賽機會有限，季後賽更僅獲得1次代打機會；總經理凱許曼（Brian Cashman）在春訓期間也曾直言：「我會讓多明格斯獲得每日穩定出賽，才符合他的最佳利益。」顯示球團傾向讓他在小聯盟持續累積打席與經驗。

洋基外野競爭激烈也是關鍵因素之一，球隊去年向中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）開出2202.5萬美元合格報價，並在今年1月與貝林傑（Cody Bellinger）簽下6年長約，進一步壓縮外野空間。

此外賈吉（Aaron Judge）近4年已拿下3座MVP，史坦頓（Giancarlo Stanton）預計以指定打擊身分開季，球隊也傾向保留對左投表現優異的葛里楚克（Randal Grichuk）作為替補外野手。

儘管如此，總教練布恩（Aaron Boone）仍看好多明格斯本季能在大聯盟有所貢獻；多明格斯2025年共出賽123場，繳出2成57打擊率、上壘率3成31、長打率3成88，另有10轟、47分打點與23次盜壘，具備全面身手。

除了多明格斯外，洋基也同步進行多項人事調整，將右投卡斯楚（Kervin Castro）與桑托斯（Yerry de los Santos）下放至3A；捕手桑契斯（Ali Sánchez）、亨利（Payton Henry）及外野手柯羅納（Kenedy Corona）則被重新分派至小聯盟春訓營。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

【偶有看錯嗎？】柴犬被誤餵2次早餐！晚上見剩1顆飼料超傻眼XD

熱門新聞

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA選秀狀元大熱門 NCAA首輪爆冷出局

2道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

3台籃之光　領航猿晉級EASL東超冠軍戰

4韓媒看衰藍鳥本季恐無緣季後賽

5台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

最新新聞

1前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡

2WBC後遺症來了？日本3人被點名

3山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇

4海盜搶先綁定頭號新秀葛里芬

5洋基多明格斯遭下放3A

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

【用我的招式對付我】貓貓偷跑狗籠裡睡覺 被汪打了一掌滿臉不可置信

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366