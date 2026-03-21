春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

▲多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基外野手多明格斯（Jasson Domínguez）儘管在春訓繳出亮眼成績，最終仍未能擠進開幕戰名單，球團於對金鶯賽前正式將他下放至3A。

對於這樣的結果，多明格斯其實早有心理準備，他在受訪時表示：「就像我在春訓開始前說過的，我就是一天一天來，努力做好自己的工作；到頭來無論最後做出什麼決定，那都不是我能控制的，我只是試著一天一天過，看看會發生什麼事。」

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多明格斯本次春訓表現相當搶眼，14場出賽繳出3成25打擊率（40打數13安打），包含2支二壘安打、3發全壘打、10分打點以及3次盜壘，已經盡全力爭取留在大聯盟的機會；不過洋基在休賽季的補強與既有陣容，仍讓他的競爭處境格外艱難。

上季多明格斯在後半段出賽機會有限，季後賽更僅獲得1次代打機會；總經理凱許曼（Brian Cashman）在春訓期間也曾直言：「我會讓多明格斯獲得每日穩定出賽，才符合他的最佳利益。」顯示球團傾向讓他在小聯盟持續累積打席與經驗。

洋基外野競爭激烈也是關鍵因素之一，球隊去年向中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）開出2202.5萬美元合格報價，並在今年1月與貝林傑（Cody Bellinger）簽下6年長約，進一步壓縮外野空間。

此外賈吉（Aaron Judge）近4年已拿下3座MVP，史坦頓（Giancarlo Stanton）預計以指定打擊身分開季，球隊也傾向保留對左投表現優異的葛里楚克（Randal Grichuk）作為替補外野手。

儘管如此，總教練布恩（Aaron Boone）仍看好多明格斯本季能在大聯盟有所貢獻；多明格斯2025年共出賽123場，繳出2成57打擊率、上壘率3成31、長打率3成88，另有10轟、47分打點與23次盜壘，具備全面身手。

除了多明格斯外，洋基也同步進行多項人事調整，將右投卡斯楚（Kervin Castro）與桑托斯（Yerry de los Santos）下放至3A；捕手桑契斯（Ali Sánchez）、亨利（Payton Henry）及外野手柯羅納（Kenedy Corona）則被重新分派至小聯盟春訓營。