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經典賽銀恨難平！賈吉回洋基喊話拚冠軍　也表態想再披國家隊戰袍

▲美國先發投手史金斯（Paul Skenes）、隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰惜敗委內瑞拉，最終僅拿下銀牌，身為隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge）坦言仍難以釋懷；不過在回到紐約洋基後，他也迅速調整心態，將目標重新鎖定在新球季爭奪大聯盟冠軍。

賈吉近日在春訓基地受訪時表示，自己腦中仍不斷回想敗戰畫面，「你還是會一直想著最後那幾場比賽，會為此感到生氣；但當我回到這裡，重新和隊友們在一起、穿上條紋球衣，就是回到我們在洋基該做的事，朝冠軍邁進。」

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本屆經典賽，賈吉以美國隊隊長身份出征，7場比賽繳出27打數6安打、打擊率2成22，包含1支二壘安打、2發全壘打與5分打點；不過在最關鍵的冠軍戰中，他未能敲出安打，美國隊也以2比3落敗，留下遺憾。

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）在對義大利之戰最後打席揮空三振，比賽就此結束。（圖／達志影像／美聯社）

儘管結果不盡理想，賈吉仍高度肯定隊友表現與團隊氛圍，「每一位代表美國出賽的球員，他們的球隊都很幸運能擁有這些人，他們每一個都是很特別的存在。」

他也特別提到經典賽淘汰賽的現場氣氛令人震撼，尤其是對墨西哥之戰，「那場比賽熱身時我幾乎什麼都聽不到，那是我經歷過最瘋狂的觀眾之一，甚至包括世界大賽。」

賈吉坦言，希望這樣的熱度能存在於每一場比賽，但也理解例行賽162場要維持並不容易，「這是高張力的比賽，就像我們打過的所有比賽一樣，但當左外野、右外野都有樂隊時，那種感覺真的不一樣；世界大賽有時候很多球迷也未必負擔得起門票。」

對於外界批評美國隊「不夠激情」，賈吉也做出回應，強調熱情不一定要外顯，「每個人、每個文化都不同；我很喜歡墨西哥、英國、多明尼加他們展現比賽的方式，那真的很棒，如果有人說我們沒有熱情，我的熱情，是在沒有人看到時仍在打擊籠裡苦練。」

他進一步表示，「我們的熱情，是來自6歲時和父親在後院練球的那些日子；那才是我們從小建立的東西，就算我沒有那樣外顯的表達，也不代表我不熱愛這項運動。」

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

回到洋基後，總教練布恩（Aaron Boone）透露，球隊將讓賈吉逐步調整狀態，為3月25日對舊金山巨人的開幕戰做準備；「他已經調整完成、準備好上場了，我認為這幾天稍微降低強度，對他會有幫助。」

展望未來國際賽，賈吉也表達強烈參賽意願，「只要有機會我都想參加，我當初就不想錯過2023年那一屆，我也很懊惱2017年沒參加，即使那時我是新人，但只要有機會，我都想再披上國家隊戰袍。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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