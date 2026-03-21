經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

▲Logan Allen。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇持續強化投手戰力，再添左投深度。根據美媒《The Athletic》報導，道奇已與曾效力韓職NC恐龍的28歲左投艾倫（Logan Allen）達成小聯盟合約，進一步補強先發與牛棚之間的銜接戰力；在擁有大谷翔平、山本由伸等強投坐鎮下，道奇依舊積極完善投手體系，力拚新球季世界大賽冠軍。

這位艾倫並非現役守護者的同名先發左投，艾倫擁有5年大聯盟資歷，過去曾效力教士、金鶯、守護者與響尾蛇等隊；最近一次登上大聯盟為2023年效力響尾蛇期間，當時出賽累計28局，防禦率為5.46。

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2024年他轉戰韓國職棒（KBO）加盟NC恐龍，單季出賽32場、投173局，防禦率4.53，該成績並不突出，最終球隊選擇調整合約方向。

儘管數據不算亮眼，道奇球探仍對艾倫保持高度關注；報導指出艾倫原本被看好將加盟墨西哥聯盟，但他在世界棒球經典賽（WBC）代表加拿大出賽時的表現成功吸引目光，2場比賽投3.1局僅失1分，展現穩定壓制力，成為此次簽約關鍵。

這筆補強雖非重磅等級，但對長達162場例行賽的球季而言卻至關重要，道奇本季在投手調度上面臨多重課題，包括大谷翔平的二刀流使用、山本由伸與佐佐木朗希組成的日籍先發輪值，以及主力牛棚的負荷控管等；艾倫具備先發與長中繼雙重角色彈性，有助於填補輪值與牛棚之間的空缺。

預計艾倫將從3A出發，視球隊需求擔任先發或長中繼，一旦球隊出現傷兵或密集賽程，他也有機會迅速升上大聯盟，成為即戰力補充。