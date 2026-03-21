今永昇太接受日媒專訪曝新調整　自信喊：有方法應對新球季

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力芝加哥小熊的今永昇太，在大聯盟第3個球季來臨前展現強烈企圖心，經歷上季起伏與被全壘打困擾後，他強調已找到全新調整方式，並直言：「有新的方法可以應對，因此想帶著自信迎向這個球季。」

今永近日在春訓期間接受日媒《THE DIGEST》訪問，當時正值世界棒球經典賽決賽進行之際，他在訓練基地談到最新調整成果；他於熱身賽面對洛杉磯天使打線投出4.2局僅失1分、送出8次三振，整體表現亮眼。

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他表示：「因為70球以上就是這次退場的目標，所以是以正式比賽的情境來設想，像是配速、投球路線、球種選擇等，都和捕手討論過，要用跟開季時一樣的配球方式去投，所以整體配速本身是很好的；這次調整得很不錯。」

針對唯一失分的全壘打，今永認為與過去被轟的情況不同：「我認為這支全壘打，和至今被打出去的那些全壘打，是層次稍微不同的一回事；雖然被打全壘打這件事本身，還是讓我非常不甘心，但我能說明自己為什麼會被打，也能說明下一次要怎麼做，才能不再被打。」

值得注意的是，此役他並未刻意拉高球速，卻仍能有效壓制打線，他指出：「就投球機制來說，我腦中所描繪出的那種能量流動，今天感覺非常好，所以我想記住今天這種流暢感；雖然球速大致是91到93英里，但我投出去的感覺並不像只是那樣的球而已，我覺得球的品質有點不一樣。」

然而，大聯盟「投球計時」制度仍是他適應上的關鍵課題，今永坦言：「我是那種在站上投手丘之前，會想把準備徹底做好的類型，所以有時候還是會覺得時間有點不夠。」

「大聯盟的投手很多都是站上去後立刻把重量放上軸心腳就投出去，但我目前還做不到那個程度，像雷伊（Colin Rea）還有卡布雷拉（Edward Cabrera）就都很擅長，看他們投也很值得參考。」

回顧過去兩個球季，今永首年表現亮眼，曾在新人王票選名列第4、賽揚獎票選第5；但第2年則受到左大腿後側緊繃影響，整季表現起伏，他坦言，持續透過「試行錯誤」調整自己。

他說：「去年的反省點是，有氧運動做得太少了，身體沉重的時候，就算稍微休息一下，身體也沒有真的恢復；所以現在即使在疲勞高峰時，身體可能會很重，但該做的事還是要做，像跑步這類有氧運動也要確實做，刻意讓身體動起來，也刻意進行高強度訓練，等於是把身體內部重新整備好。」

對於新球季課題，他將焦點放在提升直球品質與穩定性：「今天這顆直球的再現性能不能提高非常重要，雖然有幾球被狠狠拉打，但也有界外球和揮空，所以能不能持續穩定投出這樣的球很關鍵；我會一邊確認這點，一邊持續使用今天也能讓對手揮空的指叉球，另外我還加入了一些變化，會持續調整。」

小熊隊目前已宣布由左投博伊德（Matthew Boyd）擔任開幕戰先發，第2號先發預計為霍頓（Cade Horton），今永則被視為第3號先發熱門人選。

展望新球季，今永最後信心十足：「到了第3年，對於這個球季該怎麼打、對手會怎麼應對我，大致上都已經有方向了；從這次熱身賽中我也感受到了這點，為了不再犯和去年一樣的錯，就算發生相同狀況，我這邊也已經有新的方法可以應對，所以想帶著自信迎向這個球季。」