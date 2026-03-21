運動雲

>

今永昇太接受日媒專訪曝新調整　自信喊：有方法應對新球季

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

效力芝加哥小熊的今永昇太，在大聯盟第3個球季來臨前展現強烈企圖心，經歷上季起伏與被全壘打困擾後，他強調已找到全新調整方式，並直言：「有新的方法可以應對，因此想帶著自信迎向這個球季。」

今永近日在春訓期間接受日媒《THE DIGEST》訪問，當時正值世界棒球經典賽決賽進行之際，他在訓練基地談到最新調整成果；他於熱身賽面對洛杉磯天使打線投出4.2局僅失1分、送出8次三振，整體表現亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示：「因為70球以上就是這次退場的目標，所以是以正式比賽的情境來設想，像是配速、投球路線、球種選擇等，都和捕手討論過，要用跟開季時一樣的配球方式去投，所以整體配速本身是很好的；這次調整得很不錯。」

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

針對唯一失分的全壘打，今永認為與過去被轟的情況不同：「我認為這支全壘打，和至今被打出去的那些全壘打，是層次稍微不同的一回事；雖然被打全壘打這件事本身，還是讓我非常不甘心，但我能說明自己為什麼會被打，也能說明下一次要怎麼做，才能不再被打。」

值得注意的是，此役他並未刻意拉高球速，卻仍能有效壓制打線，他指出：「就投球機制來說，我腦中所描繪出的那種能量流動，今天感覺非常好，所以我想記住今天這種流暢感；雖然球速大致是91到93英里，但我投出去的感覺並不像只是那樣的球而已，我覺得球的品質有點不一樣。」

然而，大聯盟「投球計時」制度仍是他適應上的關鍵課題，今永坦言：「我是那種在站上投手丘之前，會想把準備徹底做好的類型，所以有時候還是會覺得時間有點不夠。」

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

「大聯盟的投手很多都是站上去後立刻把重量放上軸心腳就投出去，但我目前還做不到那個程度，像雷伊（Colin Rea）還有卡布雷拉（Edward Cabrera）就都很擅長，看他們投也很值得參考。」

回顧過去兩個球季，今永首年表現亮眼，曾在新人王票選名列第4、賽揚獎票選第5；但第2年則受到左大腿後側緊繃影響，整季表現起伏，他坦言，持續透過「試行錯誤」調整自己。

他說：「去年的反省點是，有氧運動做得太少了，身體沉重的時候，就算稍微休息一下，身體也沒有真的恢復；所以現在即使在疲勞高峰時，身體可能會很重，但該做的事還是要做，像跑步這類有氧運動也要確實做，刻意讓身體動起來，也刻意進行高強度訓練，等於是把身體內部重新整備好。」

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

對於新球季課題，他將焦點放在提升直球品質與穩定性：「今天這顆直球的再現性能不能提高非常重要，雖然有幾球被狠狠拉打，但也有界外球和揮空，所以能不能持續穩定投出這樣的球很關鍵；我會一邊確認這點，一邊持續使用今天也能讓對手揮空的指叉球，另外我還加入了一些變化，會持續調整。」

小熊隊目前已宣布由左投博伊德（Matthew Boyd）擔任開幕戰先發，第2號先發預計為霍頓（Cade Horton），今永則被視為第3號先發熱門人選。

展望新球季，今永最後信心十足：「到了第3年，對於這個球季該怎麼打、對手會怎麼應對我，大致上都已經有方向了；從這次熱身賽中我也感受到了這點，為了不再犯和去年一樣的錯，就算發生相同狀況，我這邊也已經有新的方法可以應對，所以想帶著自信迎向這個球季。」

關鍵字： 芝加哥小熊今永昇太

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

熱門新聞

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA選秀狀元大熱門 NCAA首輪爆冷出局

2道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

3台籃之光　領航猿晉級EASL東超冠軍戰

4韓媒看衰藍鳥本季恐無緣季後賽

5台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

最新新聞

1前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡

2WBC後遺症來了？日本3人被點名

3山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇

4海盜搶先綁定頭號新秀葛里芬

5洋基多明格斯遭下放3A

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

【用我的招式對付我】貓貓偷跑狗籠裡睡覺 被汪打了一掌滿臉不可置信

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366