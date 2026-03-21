布恩語出驚人稱洋基「分析能力最低」　背後揭教練團用人哲學

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）近日一句看似自嘲的發言，在美國職棒界引發廣泛討論；他直言：「我們或許是美聯東區分析能力最低的球隊」，外界一度解讀為球隊分析體系落後，但實際上這番話背後，反映的是洋基對「數據與直覺」之間平衡的思考。

根據美媒《The Athletic》報導，布恩在談及比賽中決策時表示，相較於同區的藍鳥總教練施奈德（John Schneider）、紅襪總教練柯拉（Alex Cora）以及光芒總教練凱許（Kevin Cash），他並沒有在比賽中完全依賴數據分析做出判斷。

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布恩坦言：「我們或許是美聯東區分析能力最低的球隊。」這段話雖帶有自嘲意味，但並非否定球隊的分析能力，而是強調現場決策仍需保留彈性。

事實上，洋基並非缺乏數據支援。本季春訓期間，球隊以小聯盟合約補進外野手格里楚克（Randal Grichuk），補強對左投的應對深度。

同時球團內部早已建立完善的分析體系，包括運用高速攝影機與TrackMan系統蒐集數據，並由投手教練布雷克（Matt Blake）即時將資訊回饋至休息區。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）與老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）多年來持續投入資源建構數據系統，但教練團並未將這些數據「奉為絕對」；布恩的核心理念，在於避免過度依賴分析，而忽略比賽中難以量化的因素。

布恩認為，數據之外仍有許多關鍵訊號值得重視，例如比賽氣氛、投手當下的狀態與氣勢等；上季季後賽中，洋基曾在數據顯示應該提前換投的情況下，選擇讓投手續投，最終成功掌握比賽節奏，成為典型案例。

在競爭激烈的美聯東區，洋基上季拿下94勝，與多倫多藍鳥並列戰績，顯示球隊整體實力依舊強勁；布恩此番發言也點出關鍵：真正決定勝負的，不是數據量的多寡，而是如何在數據與直覺之間取得最佳平衡。