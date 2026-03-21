運動雲

>

布恩語出驚人稱洋基「分析能力最低」　背後揭教練團用人哲學

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）近日一句看似自嘲的發言，在美國職棒界引發廣泛討論；他直言：「我們或許是美聯東區分析能力最低的球隊」，外界一度解讀為球隊分析體系落後，但實際上這番話背後，反映的是洋基對「數據與直覺」之間平衡的思考。

根據美媒《The Athletic》報導，布恩在談及比賽中決策時表示，相較於同區的藍鳥總教練施奈德（John Schneider）、紅襪總教練柯拉（Alex Cora）以及光芒總教練凱許（Kevin Cash），他並沒有在比賽中完全依賴數據分析做出判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布恩坦言：「我們或許是美聯東區分析能力最低的球隊。」這段話雖帶有自嘲意味，但並非否定球隊的分析能力，而是強調現場決策仍需保留彈性。

事實上，洋基並非缺乏數據支援。本季春訓期間，球隊以小聯盟合約補進外野手格里楚克（Randal Grichuk），補強對左投的應對深度。

同時球團內部早已建立完善的分析體系，包括運用高速攝影機與TrackMan系統蒐集數據，並由投手教練布雷克（Matt Blake）即時將資訊回饋至休息區。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）與老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）多年來持續投入資源建構數據系統，但教練團並未將這些數據「奉為絕對」；布恩的核心理念，在於避免過度依賴分析，而忽略比賽中難以量化的因素。

布恩認為，數據之外仍有許多關鍵訊號值得重視，例如比賽氣氛、投手當下的狀態與氣勢等；上季季後賽中，洋基曾在數據顯示應該提前換投的情況下，選擇讓投手續投，最終成功掌握比賽節奏，成為典型案例。

在競爭激烈的美聯東區，洋基上季拿下94勝，與多倫多藍鳥並列戰績，顯示球隊整體實力依舊強勁；布恩此番發言也點出關鍵：真正決定勝負的，不是數據量的多寡，而是如何在數據與直覺之間取得最佳平衡。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

春訓亮眼也沒用！洋基外野太擠　多明格斯遭下放3A

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

【涉2罪遭通緝】晚安小雞回台了！　一下機秒被逮...刑事局證實：涉案通緝中

熱門新聞

大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

經典賽表現吸引衛冕軍！　道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA選秀狀元大熱門 NCAA首輪爆冷出局

2道奇簽下前韓職左投補強輪值深度

3台籃之光　領航猿晉級EASL東超冠軍戰

4韓媒看衰藍鳥本季恐無緣季後賽

5台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

最新新聞

1前洋基外野手愛子一氧化碳中毒身亡

2WBC後遺症來了？日本3人被點名

3山本由伸開幕戰先發迎響尾蛇

4海盜搶先綁定頭號新秀葛里芬

5洋基多明格斯遭下放3A

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

【用我的招式對付我】貓貓偷跑狗籠裡睡覺 被汪打了一掌滿臉不可置信

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！

【你是龜仙人吧XD】蘇卡達象龜想曬太陽竟自己開門跨門檻！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366