藍鳥先發輪值傷兵連環爆　韓媒震撼看衰：本季恐無緣季後賽

▲龐斯（Cody Ponce）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

上季美聯冠軍多倫多藍鳥，在新球季開打前就出現烏雲壟，根據美媒《The Athletic》報導，球隊先發投手群接連出現傷情，連原本的戰力規劃都開始動搖，讓外界對其本季前景投下震撼彈。

藍鳥主力先發貝里奧斯（Jose Berrios）、畢伯（Shane Bieber），以及去年崛起的新秀崔耶薩維奇（Trey Yesavage）相繼受傷，使得原本以深度見長的投手群，反而成為球季初期最大隱憂。

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不過藍鳥仍試圖維持戰力結構，總教練施奈德（John Schneider）日前也透露，目前開幕輪值仍可勉強成形，預計由高斯曼（Kevin Gausman）、西斯（Dylan Cease）、薛澤（Max Scherzer）、龐斯（Cody Ponce）以及勞爾（Eric Lauer）組成。

其中，勞爾從原本的「第8號選項」迅速躍升至輪值前線，也凸顯球隊目前的用人吃緊。

另一方面，藍鳥專門媒體《Jays Journal》則持較正面看法，認為這波危機反而證明補強策略奏效；報導分析指出，「正因為球隊在休賽季積極補進先發戰力，即使多名主力投手缺陣，仍然有能力維持輪值運作。」

然而隱憂仍在，先發戰力受損，直接衝擊牛棚調度，尤其長中繼人手明顯不足；現有如霍夫曼（Jeff Hoffman）、羅傑斯（Tyler Rogers）、瓦蘭德（Louie Varland）與利特爾（Brendon Little）等勝利方程式候選投手，一旦開季負擔過重，整體投手運作將面臨嚴峻考驗。

此外，透過規則5選秀網羅的巴斯塔多（Angel Bastardo）如何使用，也成為調度難題，顯示球隊已進入「精算戰力」階段。

韓媒《OSEN》更引述MLB官網記者文斯（Castro Vince）的預測，直言：「多倫多本季將無法晉級季後賽。」即便是去年打進世界大賽的勁旅，一旦先發輪值接連受創，戰局也可能瞬間翻轉。

此外，本季最大焦點之一，無疑是從日職讀賣巨人轉戰大聯盟的岡本和真，他被視為填補比謝特（Bo Bichette）離隊後打線空缺的關鍵人物；在投手戰力不穩的情況下，岡本的打擊輸出將承擔更大壓力。