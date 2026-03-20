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快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

▲領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢、阿提諾、卡米諾斯。（圖／東超提供）

▲領航猿成為東超史上首支連兩季勇闖冠軍賽勁旅，一哥盧峻翔此戰攻下13分、4籃板、3助攻。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽20日晚間進行關鍵4強戰役，台灣唯一晉級的PLG職籃桃園璞園領航猿，交手日本職籃B.League東京電擊，爭取關鍵決賽門票。領航猿雖然開局一度陷入亂流處於16分落後，但下半場3名洋將阿提諾、葛拉漢、伯朗加上本土一哥盧峻翔群起發揮，領航猿末節一度手握27分大幅領先，在3洋將合計轟下68分，盧峻翔也貢獻13分帶動下，領航猿102比76大勝贏球，成為東超史上首支連兩年闖入冠軍賽勁旅。

此次東超6強季後賽，台灣共有代表PLG職籃的領航猿，以及TPBL職籃新北國王參賽，但最終4強僅有領航猿晉級，今日晚間交手日本職籃勁敵東京電擊，爭取晉級冠軍賽資格。

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▲領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢、阿提諾、卡米諾斯。（圖／東超提供）

▲領航猿阿提諾全場轟下26分、11籃板表現出色。（圖／東超提供）

開賽領航猿就陷入危機，球隊一哥「夜王」盧峻翔手感欠佳，所幸葛拉漢單節砍下11分，加上伯朗、阿提諾也攜手攻下10分，3名洋將包辦球隊首節所有得分，反觀電擊則是6人有得分紀錄，首節打完領航猿以21比30陷入落後。

所幸次節盧峻翔開始回神，與阿提諾連續單打得手，讓領航猿一度追到僅1分差，不過東京電擊此時連續飆進兩記三分冷箭，又將領先擴大來到7分。半場打完東京電擊以54比50壓制領航猿。

但下半場開打後，領航猿迅速回神，葛拉漢與阿提諾不斷強攻禁區，領航猿單節打出29比11猛攻，領航猿3節打完逆轉取得雙位數領先。

▲領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢、阿提諾、卡米諾斯。（圖／東超提供）

▲葛拉漢穩定貢獻24分、5籃板、3助攻也是贏球功臣。（圖／東超提供）

末節領航猿開局替補群起發揮，關達祐、丁恩迪都在防守端有強勢發揮，包括伯朗三分冷箭、阿提諾快攻爆扣，隨後白曜誠、林洺威都有所建樹，領航猿一度以102比75大幅領先。

領航猿全場以阿提諾拿下26分、11籃板最佳，葛拉漢24分、5籃板、3助攻，伯朗18分、13籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，盧峻翔則有13分、4籃板、3助攻進帳。

在領航猿贏球後，除了確定連續兩季闖入東超冠軍賽，將和宇都宮皇者爭冠，至於季軍戰則由東京電擊交手琉球黃金國王。

▲領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢、阿提諾、卡米諾斯。（圖／東超提供）

▲領航猿高炮塔伯朗全場也有18分、13籃板、7助攻全能演出。（圖／東超提供）

關鍵字： 領航猿盧峻翔東超EASL伯朗阿提諾葛拉漢台籃PLG東京電擊

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