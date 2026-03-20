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台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

▲林宇涵現已經正式赴日，開始參與國士館大學柔道隊的訓練。（圖／台日野球留学支援提供）

▲林宇涵現已經正式赴日，開始參與國士館大學柔道隊的訓練。（圖／台日野球留学支援提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣柔道再傳捷報。曾在世界青少年柔道錦標賽女子57公斤級摘下銀牌的林宇涵，近日正式赴日，就讀東京國士館大學，成為台灣女子柔道選手中少數挑戰日本大學體系的一員。從台東體中畢業後，她在啟蒙教練陳慧欣建議下，決定前往柔道發源地日本留學，持續精進實力，並已通過入學考試，正式加入國士館大學柔道隊展開訓練。

林宇涵從3歲開始接觸柔道，在陳慧欣教練一路陪伴與指導下，長年都有亮眼表現。然而，看似順遂的柔道路並非沒有波折。她在國二時期一度因控制體重過度而緊急送醫，甚至險些引發更嚴重的健康問題。當時年僅14歲的她，即使住院仍執著於飲食控制與熱量計算，讓家人與長輩十分心疼。經過多方討論後，家人決定讓她暫時離開柔道場，辦理轉學，把重心放回課業。

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談起那段離開柔道的日子，林宇涵坦言，那段時間反而感受到前所未有的輕鬆與快樂，終於能像一般學生一樣生活。不過，即使離開賽場，她始終壓抑不了想運動的心，也做了不少不同嘗試。直到2020東京奧運登場，她心中沉睡已久的「柔道魂」再度被喚醒。

2020東京奧運對林宇涵而言，是重新找回目標的重要轉捩點。當年楊勇緯在男子60公斤級為台灣拿下奧運史上首面柔道獎牌，寫下歷史新頁；同時，日本名將阿部詩也在女子52公斤級摘金，並與哥哥阿部一二三締造兄妹同屆、同日奪金佳話。台灣選手的突破，加上偶像阿部詩在奧運舞台上的耀眼表現，都深深激勵了林宇涵，也讓她再也無法壓抑對柔道的熱愛，最終決定重返柔道場，為夢想再拚一次。

重新披上道服後，林宇涵很快在賽場上打出成績，不僅是國內賽事常勝軍，也多次在國際賽繳出亮眼表現。她曾在112年世界青少年柔道錦標賽女子57公斤級奪下銀牌，113年亞洲青少年柔道錦標賽女子57公斤級同樣拿下第二名，屢次證明自己不僅在國內具備頂尖實力，站上國際舞台也有和各國好手一較高下的能力。

高中畢業前夕，陳慧欣教練與林宇涵多次討論未來方向，逐漸凝聚赴日留學的共識。起初，林宇涵對自己仍有些懷疑，母親也擔心她獨自在海外生活會面臨不少困難，但她最終以一句「沒有嘗試過，怎麼知道我不行呢？」堅定表達決心，也說服了家人支持她踏出這一步。

東京國士館大學教練在看過林宇涵的比賽表現後，對她的競技能力給予高度評價，而她也憑藉自身努力順利通過入學考試。林宇涵表示，日本作為柔道發源地，訓練體系完整、國際賽成績亮眼，大學畢業後也有機會銜接職業隊發展。對她而言，雖然前方勢必是全新且艱鉅的挑戰，但她非常期待，也願意全力迎接。

如今，林宇涵已正式赴日，投入國士館大學柔道隊訓練。她始終記得自己曾被東京奧運點燃的那份感動，也期待在日本持續學習、磨練，一步步朝更高目標邁進。對她來說，前往日本不是終點，而是另一段追夢旅程的開始，目標始終只有一個，就是有朝一日站上奧運殿堂。

▲林宇涵現已經正式赴日，開始參與國士館大學柔道隊的訓練。（圖／台日野球留学支援提供）

▲林宇涵現已經正式赴日，開始參與國士館大學柔道隊的訓練。（圖／台日野球留学支援提供）

關鍵字： 標籤:柔道林宇涵日本留學國士館大學奧運

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