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國中硬聯／林恩再見安打擊退勁敵新明　地主東體晉級四強

▲地主東體氣走新明挺進4強，林恩8局再見安打。（圖／學生棒聯提供）

▲地主東體氣走新明挺進4強。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

地主台東體中今天（20日）在國中硬式聯賽8強賽迎戰衛冕軍桃園市新明國中，雙方激戰至延長賽才分出勝負。兩隊打完正規7局以4比4戰平，新明8局上先攻下2分，東體8局下先靠暴投追回1分，接著隊長林恩在2出局後敲出中外野二壘安打，擊出再見安打，終場台東體中以7比6逆轉勝出，繼109學年度後，時隔5年再度挺進4強。

此役雙方一路拉鋸。新明開賽先拿下2分，東體1局下追回1分；新明2局上再添1分，取得3比1領先。不過新明先發投手范宸竣在3局下出現亂流，東體在2出局後攻占得點圈，胡成睿擊出左外野邊線滾地球，第一時間雖被判定為界外球，但東體提出挑戰後改判界內，形成二壘安打。東體隨後持續施壓，加上新明投手出現失誤，單局灌進3分，反以4比3超前。

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新明則在6局上靠著沈子楊安打追平比分，雙方7局打完仍以4比4僵持，進入延長賽「突破僵局制」。8局上，新明靠沈子楊安打與暴投進帳2分，再度以6比4領先；8局下，東體先以暴投追回1分，隨後在2出局情況下，林恩挺身而出，掃出中外野方向二壘安打，一棒終結比賽。

台東體中總教練歐鴻齊賽後表示，新明是一支很強的球隊，球隊就是以平常心面對，只是小朋友開賽時難免有些緊繃，先被搶分。不過他始終相信球員的打擊能力，到了延長賽雖然一度落後2分，但既然是後攻，目標就是先想辦法追平，再尋求逆轉機會。他也稱讚林恩是攻擊能力很好的選手，因此讓他放手一搏。

敲出致勝安打的林恩則說，這是自己國中生涯第一次擊出再見安打。當時球隊落後1分，上場後先以選球為主，觀察對方投手劉祐安前一顆變化球控球不理想，因此猜測下一球可能會是直球，才能順利鎖定敲出安打。他也提到，新明確實是一支很難對付的球隊，「身為隊長，就是要帶領球隊。」

身為地主隊，台東體中也獲得滿場加油聲力挺，今天更有國中部、高中部棒球隊共53人到場應援。歐鴻齊表示，這批選手從國一就開始累積比賽經驗，也很感謝高鵬翔教練投入許多心力訓練，大家靠著團結拚戰，才能頂住壓力拿下這場勝利。

隨著今天賽程結束，本屆國中硬式聯賽4強全部出爐，分別為台東體中、高雄市忠孝國中、新北市二重國中與台北市長安國中。

▲地主東體氣走新明挺進4強，林恩8局再見安打。（圖／學生棒聯提供）

▲林恩8局再見安打。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 學生棒聯東體新明再見安打四強

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