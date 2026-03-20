何品室融關鍵二壘打逆轉　樂天桃猿5比4逆轉擊敗統一獅

▲何品室融。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽20日晚間在臺南亞太主球場登場，由樂天桃猿交手統一獅，雙方前段形成投手戰，統一獅一度取得領先，不過樂天桃猿在9局上靠何品室融關鍵二壘安打逆轉戰局，最終以5比4擊敗統一獅拿下勝利。

此役樂天桃猿由曾家輝先發，統一獅則推出張宥謙應戰；3局下統一獅率先突破，陳重羽安打、邱智呈保送後，張偉聖短打推進，陳鏞基滾地球帶有1分打點，接著陳聖平補上二壘安打再添1分，統一獅取得2比0領先。

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樂天桃猿4局上展開反攻，陳晨威安打帶動攻勢，加上對手失誤與保送攻占滿壘，林承飛擊出高飛犧牲打追回1分，將比分追至1比2。

6局上桃猿再度串聯攻勢，林智平安打、林承飛二壘安打形成得點圈機會，林子偉高飛犧牲打建功，雙方戰成2比2平手。

比賽進入後段，7局下統一獅再度超前，潘傑楷、許哲晏連續安打後，陳重羽擊出滾地球形成雙殺，但帶有1分打點，幫助統一獅取得3比2領先。

關鍵9局上，樂天桃猿展現韌性反撲，宋嘉翔、劉子杰接連安打後，林政華犧牲觸擊推進，何品室融擊出關鍵二壘安打一棒送回2分完成逆轉，隨後許賀捷再補上適時安打追加保險分，將比分拉開至5比3。

9局下統一獅最後反攻，林泓弦代打敲安開啟攻勢，邱智呈擊出二壘安打追回1分，但後續攻勢未能延續，最終樂天桃猿以5比4守住勝利。