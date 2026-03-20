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李東洺6局好投、張進德突破僵局敲回超前分　悍將3比2退味全

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽20日晚間在雲林斗六棒球場登場，富邦悍將靠著范國宸首局2分打點奠定基礎，雙方一路拉鋸至延長賽，最終悍將在突破僵局制靠著張進德滾地球帶回超前分，以3比2險勝味全龍。

悍將首局就把握對手失誤與長打串聯攻勢，林岳谷失誤上壘後，張育成敲出二壘安打，范國宸隨後補上二壘安打一棒掃回2分，助隊取得2比0領先。

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味全龍2局下展開反攻，朱育賢、陳子豪接連安打上壘後，郭天信敲出帶有1分打點的安打，將比分追至1比2；5局下龍隊再度發動攻勢，靠著保送與觸身球堆壘後，李凱威適時安打建功，將比數扳成2比2平手。

雙方此後陷入投手戰，悍將先發李東洺主投6局用73球，被敲6安打、失2分，表現穩定；接替的羅華韋、賴鴻誠、廖任磊與曾峻岳聯手壓制，後援4人未再失分。

味全方面，先發郭郁政投3局失2分（1責失），接手的蔣銲中繼4局僅被敲1安打，飆出6次三振，展現壓制力。

比賽進入延長賽突破僵局制，10局上悍將以孔念恩站上二壘為起點，王念好選到保送後，張進德擊出滾地球送回關鍵超前分，幫助球隊以3比2再度領先。

10局下味全龍同樣從二壘有人展開攻勢，但面對守護神曾峻岳登板，郭天信與代打張政禹接連擊出飛球出局，曾聖安雖靠保送上壘，但下一棒李凱威遭解決，悍將守住勝果，拿下勝利。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒味全龍

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