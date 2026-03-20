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黃衫軍8、9局反撲差一步　台鋼靠魔鷹開轟5比3勝兄弟

▲中信兄弟先發投手德保拉。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟先發投手德保拉。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽20日晚間在高雄澄清湖棒球場登場，中信兄弟推出洋投德保拉先發，台鋼雄鷹則由艾速特應戰；台鋼靠著首局先馳得點、6局下魔鷹開轟擴大差距，加上7局下再添2分保險分，終場就以5比3擊敗黃衫軍拿下勝利。

台鋼1局下就把握攻勢突破德保拉。曾子祐、吳念庭接連敲安串聯攻勢，接著魔鷹適時敲安送回第1分，幫助台鋼先馳得點。

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隨後王柏融獲觸身球保送上壘，雖然曾昱磬遭三振，但宋柏翰再補上1支帶有打點的安打，台鋼取得2比0領先。

▲中信兄弟先發投手德保拉。（圖／中信兄弟）

兄弟在4局下先行換投，由陶樂接替德保拉登板，台鋼該局3上3下；比賽關鍵出現在6局下，兄弟再換上呂彥青後，首名打者魔鷹就轟出陽春全壘打，將比分拉開為3比0，這發全壘打也讓台鋼士氣再度提升。

7局下台鋼持續施壓，兄弟改由李振昌登板後，王博玄先敲三壘安打，陳文杰四壞球保送上壘，接著林家鋐再靠觸身球擠成滿壘。

杜家明隨後揮出適時安打帶有1分打點，助台鋼擴大為4比0領先；雖然魔鷹此時遭到飛球出局，但代打藍寅倫再靠滾地球送回1分，台鋼打完7局已取得5比0優勢。

▲中信兄弟美國籍投手陶樂。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟美國籍投手陶樂。（圖／中信兄弟）

兄弟8局上終於展開反攻。面對台鋼中繼投手陳冠豪，岳東華先代打敲安，林瑞鈞獲四壞球保送後，黃鈞麟擊出二壘安打一棒送回2分，兄弟追成2比5，稍稍保住比賽懸念。

9局上兄弟最後反撲，面對台鋼終結投手林詩翔，代打王威晨、陳俊秀連續安打上壘，詹子賢再敲出帶有1分打點的安打，將比分追近至3比5；隨後王政順雖成功執行犧牲觸擊，但林吳晉瑋、岳東華都未能再建功，最終反攻止步，台鋼就以2分差守住勝果。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒台鋼雄鷹

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