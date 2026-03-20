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冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

▲▼2026米蘭冬奧歸國餐會。（圖／中華奧會提供）

▲2026米蘭冬奧遭爆料中華隊隊醫失蹤，奧會發出聲明澄清。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆米蘭冬季奧運在2月底正式落幕，此次中華隊創下38年來最多參賽項目，共有9名選手參與此次盛會。但有媒體報導指出，隨隊醫師張煥禎在一名選手必須施打氣喘藥物時，並未出現，且差點因為申報疏失影響選手出賽資格，並遭指控使用公務車進行私人行程，對此中華奧會20日晚間也發出聲明澄清，強調無影響選手出賽資格。

奧會聲明如下：

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針對本日《上報》關於米蘭冬奧隊醫的相關新聞報導，組團單位中華奧會表示，冬季奧運藥物管制嚴格，所有藥物皆須由隊醫親自從台北攜帶至米蘭入關；且本次賽會場地分散於四個不同地區，隊醫於入關及開幕後，必須密集耗費兩至三天親自前往各賽區，將藥品分裝並點交給各區防護員，以確保各區選手皆有基本藥物保障及藥品使用之安全規則。

本次米蘭冬奧隊醫張煥禎表示，關於該名選手的生物製劑藥物施打，因需至選手村醫務室進行，日期剛好與隊醫派送藥物至其他三個賽區的時間重疊，所以安排防護員及奧會同仁先陪同至選手村醫務室詢問施打之相關事宜，當天就決定接受醫務室建議直接施打，而且選手就醫過程奧會同仁全程與隊醫保持連絡，絕無延誤或忽視選手接受治療之情事。

大會醫務室告知施打過後留有紀錄不用再上傳呈報，但經張煥禎隊醫提醒大會醫務室還是需要有呈報動作，之後即由防護員及奧會同仁協助要求醫務室進行呈報，醫務室經詢問後也得知須由注射單位呈報，於是立即呈報完畢，而且選手就醫過程，奧會同仁全程與隊醫保持聯絡，絕無延誤或忽視選手接受治療之情事，更無影響參賽選手出賽資格的疑慮。

張煥禎表示，於賽會期間除至其他賽區公出或至現場觀賽以外，全程隊醫均待在選手村，為代表團中待在選手村時間最長的成員，且17天賽會期間，均無外宿紀錄。

整個賽會期間，除了賽會末期利用其中四地均無賽程的一天休息自費外出外，並無其他外出行程，完全沒有要求派公務車做非公務之使用，更無派遣公務車至其他城市活動之情事。

張煥禎表示，他本人已多年未擔任代表團隊醫，本次米蘭冬奧因適逢過年期間，經徵詢後相關隊醫皆無人可前往，最後臨危受命由擔任奧會醫學委員會主委的張煥禎因任務所需，方擔任隊醫前往。

關鍵字： 冬奧冬季奧運奧會中華奧會

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