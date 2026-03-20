大爆冷！NBA今夏選秀狀元大熱門　迪班薩NCAA三月瘋首戰提前出局

記者杜奕君／綜合報導

美國NCAA大學男籃「三月瘋」20日正式點燃戰火，首輪賽事就爆出多場冷門，其中高居西部賽區第6種子的楊百翰大學，就遭第11種子德州大學奧斯汀分校爆冷以79比71擊敗。楊百翰大學陣中大一超級新星，被視為今夏NBA「選秀狀元」最大熱門的迪班薩（AJ Dybantsa），賽季也意外提前結束，可能就此棄學投入NBA新人選秀。

NCAA三月瘋向來充滿多變與不確定性，今日楊百翰大學對上德州大學奧斯汀分校之戰，擁有超人氣新星，年僅19歲的206公分前鋒迪班薩的楊百翰大學，最終就以8分之差遭到德州大學擊敗，賽季就此告終。

雖然此戰迪班薩狂轟35分、10籃板，成為NCAA男籃錦標賽史上，首位生涯初次在錦標賽登場，就轟下35分的大一新生球員，但楊百翰大學最終仍是難逃輸球遭到淘汰命運。

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對於迪班薩來說，在NCAA的大一賽季，場均能攻下25.3分、6.7籃板，整體表現十分亮眼，包括迪班薩以及堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson），都被視為今年NBA選秀狀元最大熱門，至於前NBA名將布瑟之子小布瑟（Cameron Boozer），目前則被視為第3順位可能人選。

今日是否就是自己大學生涯的最終戰，迪班薩在受訪時強調，「將會在接下來幾周內決定未來的方向，我會跟我母親聊一下，她算是最重要的決策者，我會聽聽她的意見。」

▲今年NBA「選秀狀元」大熱門迪班薩，NCAA三月瘋錦標賽首輪意外爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）