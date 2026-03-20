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LINE GO進軍職棒場域　攜手味全龍升級智慧移動體驗

▲LINE GO進軍職棒場域，攜手味全龍升級智慧移動體驗。（圖／味全龍）

▲LINE GO進軍職棒場域，攜手味全龍升級智慧移動體驗。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣指標性MaaS移動生態圈平台LINE GO正式宣布攜手中華職棒勁旅 「味全龍」，展開跨界品牌合作；雙方將結合運動熱情與城市移動場景，以「看球更輕鬆、移動更有感」為核心，共同打造專屬球迷的智慧移動體驗，讓棒球不只存在於球場，更融入生活中的每一段路程。

LINE GO將以味全龍獨家官方合作夥伴身分，深度參與味全龍主場賽事，從天母棒球場到臺北大巨蛋，全面串聯賽事現場、數位內容與球迷互動，陪伴球迷在每一次安打、每一支全壘打的熱血瞬間。

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本年度的合作，雙方更將延伸至球迷的觀賽前後的移動新模式。LINE GO將於賽季期間大巨蛋的部分場次，味全龍球迷帶來貼心的接送服務與專屬優惠，協助大台北地區的球迷往返臺北大巨蛋，讓「怎麼去看球」不再是煩惱，而成為整個觀賽體驗中最順暢的一環。

在數位與社群面向，LINE GO也將與味全龍球員及人氣啦啦隊女孩共同打造內容合作，透過實際體驗LINE GO服務，拍攝影音與短影音內容，於官方社群平台發布，拉近品牌與球迷之間的距離，讓科技服務以更生活化、更有溫度的方式被看見。

LINE GO表示，希望透過與味全龍的合作，讓智慧移動不只是交通選擇，而是成為球迷生活中的一部分；味全龍則期待透過與LINE GO的跨界品牌合作，持續優化球迷接送體驗，打造更完整、更有感的職棒娛樂生態。

未來，LINE GO與味全龍也將持續探索更多創新合作形式，從球場出發，連結城市，陪伴每一位球迷安心、便利地前往每一場熱血賽事。

關鍵字： 味全龍中華職棒

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