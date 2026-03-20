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NBA砍將羅齊爾涉賭持續遭禁賽　熱火傳季末將開除釋出

▲熱火巴特勒、羅齊爾。（圖／CFP）

▲羅齊爾傳出涉賭、詐欺，可能遭到熱火在季後賽開打前提前釋出。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火主力雙能衛羅齊爾（Terry Rozier）驚傳涉入賭博及詐騙風波後，遭到NBA聯盟處以「無限期禁賽」，2025-26賽季至今都未能上場出賽。根據《ESPN》報導指出，熱火球團可能在季後賽開打前，與羅齊爾正式切割執行釋出，希望保有一個季後賽球員名額，將真正可以上場效力的選手納入其中。

現年32歲的羅齊爾，NBA生涯平均有13.9分、3.9籃板、3.5助攻數據貢獻，但他卻在本季開打前遭到相關賭博及詐騙起訴，隨後聯盟也對他處以無限期禁賽處分。

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羅齊爾與熱火的合約將於本季結束後正式到期，根據聯盟相關規定，熱火球團必須在美國時間4月9日下午5點前，完成相關釋出手續，相關作業才能即時生效。

由於羅齊爾在2024年從夏洛特黃蜂被交易至熱火，先前聯盟已經作出正式裁決，黃蜂必須補償熱火一個今年的次輪選秀權，將是從金州勇士或丹佛金塊手中取得，順位較高的那個選秀權。

熱火目前例行賽戰績為38勝32敗，排名東區第8位，與排名第6位的亞特蘭大老鷹僅有半場勝差，仍有機會直取季後賽資格。

關鍵字： NBA羅齊爾熱火涉賭釋出開除Terry Rozier

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