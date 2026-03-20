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林安可連4戰敲安又選保送　關鍵7局串聯西武逆轉勝橫濱

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒熱身賽20日橫濱DeNA以1比4遭西武獅逆轉，苦吞熱身賽2連敗；比賽關鍵出現在7局上，九鬼隆平發生關鍵漏接引爆單局4失分，儘管橫濱先發東克樹繳出7局僅被敲2安、自責分1的優質內容，仍無緣拿下勝投。

DeNA此役打線由牧秀悟擔任開路先鋒、鎮守二壘，搭配佐野惠太、宮崎敏郎、筒香嘉智等主力先發；首局牧秀悟選到四壞球上壘後，佐野敲出二壘打形成二、三壘攻勢，隨後宮崎擊出適時安打，幫助球隊先馳得點。

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不過4棒筒香在首打席揮空後疑似身體不適，當場露出痛苦表情退場，由九鬼隆平接替打席，成為比賽另一關鍵伏筆。

橫濱先發投手東克樹展現壓制力，前6局僅被擊出2支安打無失分，控球穩定，完全封鎖西武打線；期間多次化解危機，包括5局與6局接連阻斷對手攻勢，甚至未讓對方跑者踏上二壘，展現王牌身手。

然而7局上風雲變色，東克樹續投面對首名打者時，九鬼在左外野發生飛球漏接讓跑者站上二壘，成為失分導火線；隨後東克樹投出四壞球，加上對手成功犧牲短打形成二、三壘有人局面後退場。

接替登板的中川颯未能止血，先是保送形成滿壘，接著被外崎修汰擊出右外野超前2分打點二壘打，之後代打山村崇嘉再敲出帶有2分打點的安打，西武單局攻下4分逆轉戰局。

橫濱打線直到9局上才再度出現反攻機會，宮崎與代打度會隆輝連續安打，無人出局攻佔一、二壘，但後續打者連續吞下三振，無功而返。

西武本戰第6棒指定打擊林安可也有穩定貢獻，前3打席分別為三振、安打與保送，最終以2打數1安打、1次四壞球作收；其中他在7局關鍵反攻中選到保送延續攻勢，也成為西武單局灌進4分的重要串聯人物。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅

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