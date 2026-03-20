菅野智之3局失1分76.5％好球率　主帥狂讚：今晚太精彩

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯日籍投手菅野智之20日在春訓對戰巨人熱身賽中先發登板，主投3局被敲4安、失1分，並製造2次雙殺，展現穩定壓制力；此戰他最快球速達93.8英里（約151公里），好球率高達76.5%，表現獲總教練高度肯定。

菅野首局雖在1出局後被擊出左外野二壘安打，但隨後讓拉莫斯（Heliot Ramos）擊出游擊滾地球出局，再三振蘇薩克（Daniel Susac），成功化解危機。

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第2局洛磯先取得領先，不過菅野因游擊手卡斯楚（Willi Castro）失誤，面臨無人出局一、三壘危機，接著遭施密特（Casey Schmitt）敲出適時安打失分，但他迅速穩住陣腳，在1出局一、二壘時製造游擊滾地雙殺，將傷害降到最低。

第3局菅野再度展現控場能力，在1出局一壘有人時，讓拉莫斯擊出三壘滾地雙殺；全場用球數34球，其中26球為好球，好球率達76.5%，展現極佳控球精準度。

賽後總教練謝佛（Warren Schaeffer）大讚菅野表現：「他今晚的投球非常精彩，他積極攻擊好球帶，也能自如運用自己的球路搶下好球。」

對於投球內容的細節，謝佛也特別點出關鍵：「他用曲球搶下第一球好球的那個場面實在太棒了，不管在什麼球數下，他都能投出各種球路；他製造了2次雙殺，我對他今晚的表現感到滿意。」