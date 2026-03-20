菊池雄星嘆WBC止步8強「只剩不甘」　盼今年站上季後賽大舞台

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使投手菊池雄星20日在對上堪薩斯皇家熱身賽先發登板，繳出4.2局被敲2安打失1分、送出2次三振的表現；賽後他也談及剛結束的世界棒球經典賽，直言心中「只剩下不甘」，同時也表達對未來挑戰季後賽大舞台的渴望。

菊池此役開局不慎，在首局遭到一發中外野陽春砲失分，第2局起控球略顯不穩，投出3次四壞保送，不過之後成功穩住陣腳，未再讓對手得分，並在5局兩出局、一壘有人時退場。

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談到這場比賽內容，菊池表示：「這是開幕前最後一場實戰，因此我一邊嘗試各種球路，一邊完成投球，不過我認為收穫非常多。」

值得一提的是，他在比賽中嘗試了新球種，先前以日本代表隊「侍JAPAN」身份參加WBC期間，他觀察到隊友大量使用指叉球，並積極請益。

他透露：「我向很多日本選手請教了，大家的指叉球都投得很好，所以我到處問大家，請他們教我訣竅。」

這屆WBC是菊池生涯首度入選國家隊，他在預賽對韓國一戰先發，首局失3分後回穩，最終投3局被敲6安打、失3分、送出4次三振；8強對委內瑞拉之戰則在第9局登板，1局無失分並送出1次三振。

回顧這段國際賽經歷，菊池難掩遺憾：「球隊在8強賽這樣仍在半途的階段就輸掉了，所以只留下不甘心而已。」

不過隨著大聯盟新球季即將展開，他也強調必須迅速調整心態迎戰接下來的挑戰，同時對高張力比賽充滿嚮往。

他說：「但球季已經要開始了，接下來這半年必須轉換心情去奮戰；只是這是我第一次經歷國際賽，也讓我再次深深覺得，自己果然還是想在那種緊張感之中投球，果然還是想在季後賽那樣令人窒息的局面中打棒球。」

儘管結果不如預期，菊池仍從中獲得成長與體悟：「畢竟運動就是有一方會贏、有一方會輸；我也再次深刻感受到，果然不是那麼容易就能贏球。」

「WBC是一項讓各國孩子都懷抱著『想成為國家代表』的夢想長大，然後穿上憧憬已久的國家隊球衣去參加的賽事；所以沒有任何一場比賽是輕鬆贏下來的，就連最後那樣的輸法，也讓我覺得『棒球真難啊，但也真的很有趣』。」