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樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／綜合報導

萬眾期待的2026中職開幕戰即將點燃週末夜晚，樂天桃猿將於3月28日（六）與3月29日（日）連續兩天在臺北大巨蛋打造「棒球＋音樂」雙重享受。

樂天桃猿誠摯邀請所有球迷進場同樂，一起用吶喊與掌聲寫下今年中華職棒例行賽的第一段熱血記憶。

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▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

3月28日（六）開幕戰，賽前舞台將由桃猿好朋友周自從& My Bro大樂隊率先登場，他們將用熟悉的年度主題曲《READY》、《BREAKTHROUGH》以及《NONSTOP》喚醒10號隊友的熱血回憶，並首度演唱全新年度主題曲《做伙》，以搖滾點燃全場，為大巨蛋開幕戰揭開最沸騰的序章。

緊接登場的金曲歌后ABAO阿爆feat.那屋瓦少女隊、阿拉斯、R.fu，將攜手樂天女孩、樂天應援團「猴系因仔」、吉祥物猿氣與大聖，共同打造樂天嘉年華；賽後戴愛玲與動力火車接棒開唱，以穿透力十足的歌聲與充滿能量的表演，將開幕夜的氣氛推向高潮。

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

3月29日（日）賽前，由一路陪伴桃猿的音樂班好伙伴滅火器Fire EX.登台演出，用嘶吼開啟全猿主場，把滿滿能量帶進臺北大巨蛋每個角落。

賽後「嘻哈之夜」壓軸登場，Miss Ko葛仲珊、熊仔與MC HotDog熱狗接力演出，節奏一路炸裂，讓比賽結束的夜晚留下最難忘的回憶。

除了藝人強棒接力演出外，樂天女孩三位韓援廉世彬、金佳垠與高佳彬將在局中舞台輪番登場，這同時也是金佳垠與高佳彬加入樂天女孩後的主場首秀，歡迎球迷到場為樂天女孩的新同學加油打氣，共同見證魅力時刻。

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

從賽前熱血開場到賽後合唱，樂天桃猿誠摯邀請所有10號隊友攜家帶眷相約進場，做伙點燃大巨蛋。相關票務與活動資訊，請持續關注樂天桃猿社群平台的最新公告。

為鼓勵10號隊友以大眾運輸輕鬆進場，台北市政府同步推出捷運票價補助措施：凡搭乘捷運前來的民眾，提供每票（卡）新台幣20元「捷運票價補助」。本項優惠僅限持電子票證（如悠遊卡）且需以於國父紀念館站出站者，TPASS同樣適用；符合資格的民眾可於當日活動現場依指示靠卡領取補助，邀請大家多加利用捷運，省時便利也更環保。

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

▲樂天桃猿開幕戰打造嘉年華　大巨蛋連2夜棒球、搖滾、嘻哈全包。（圖／樂天桃猿）

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

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