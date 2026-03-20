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41歲NBA史上「最老大三元」　湖人詹皇生涯1611場出賽追平史上第1

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人20日強勢擊敗邁阿密熱火，寫下8連勝佳績，目前戰績也高居西區第3位。此戰除了唐西奇（Luka Doncic）單場轟下60分寫紀錄外，高齡41歲詹姆斯（LeBron James）也有19分、15籃板、10助攻，成為聯盟史上「最老大三元」紀錄達成者。另外，詹皇也以例行賽出賽1611場，追平傳奇球星「酋長」派瑞許（Robert Parish），並列史上第1位。

詹姆斯由於左膝關節炎，賽前才傳出在下榻飯店持續治療，今日可能出賽成疑，但詹皇最終仍選擇帶傷上陣，並寫下19分、15籃板、10助攻，持續改寫聯盟史上最老年紀達成大三元數據表現紀錄。

另外值得一提的是，此戰也是詹姆斯生涯第1611場例行賽出賽，追平了傳奇球星派瑞許在1997年時所寫下的紀錄，並列史上首位，接下來詹姆斯只要再出現1場，就將成為新紀錄保持人。

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過去派瑞許受訪時就曾表示，「詹姆斯非常注重保養，他對於健身與本身攝取的食物，都與我對於這些保養的想法一致。」

至於今日攻下單場60分、7籃板、3助攻、5抄截的唐西奇方面，則是成為隊史在已逝球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）之後，首位單場轟下60分的湖人選手。

▲馬刺溫班亞瑪、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯寫下41歲史上最老大三元紀錄，還以出賽1611場並列史上最多。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯詹皇大三元1611場LeBron James

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