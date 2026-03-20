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美媒將村上宗隆比喻前金鶯重砲戴維斯　長打火力受肯定卻憂高三振

▲村上宗隆。（圖／路透）

▲村上宗隆。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美國媒體《YARDBARKER》日前發表專文，盤點「美聯中區5大潛在X因素」，點出可能左右球隊戰績的關鍵球員，其中芝加哥白襪新加盟的村上宗隆也名列其中；不過美媒在肯定其長打潛力的同時，也直言其三振率偏高，對於能否適應大聯盟仍存疑慮。

《YARDBARKER》在文章開頭指出：「無論哪支球隊，最頂尖的球員總是最受關注，但真正決定勝負的未必只有他們；那些容易被忽略的球員，一旦打出遠超預期的表現，往往能帶來關鍵差異。」因此該文特別挑選出可能成為「勝負分水嶺」的球員。

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在白襪部分，文章點名村上宗隆。村上去年透過入札制度挑戰大聯盟，最終從東京養樂多燕子轉戰白襪。

報導回顧其休賽季動向時直言：「直到白襪以2年3400萬美元的合約出手網羅之前，村上在市場上停留的時間比預期更久，也沒有引起太多關注。」

對於村上的實力評價，該媒體分析：「雖然他擁有驚人的長打火力，但由於過去3年在日本職棒的三振率高達26.7%，因此他是否能在大聯盟等級的比賽中站穩腳跟，仍是一大隱憂。」

此外，文中也以過去曾兩度奪得全壘打王、但同時也曾兩度單季吞下200次三振的重砲手戴維斯（Chris Davis）作為對比，評價村上的打擊型態：「從長打能力、選球能力以及三振偏多的特性來看，村上有可能成為像戴維斯那樣的球員，而這樣的特質無論從正面或負面來看都成立。」

除了村上之外，《YARDBARKER》也點名其他球隊的潛在關鍵人物，包括克里夫蘭守護者的弗萊（David Fry）、底特律老虎梅多斯（Parker Meadows）、堪薩斯皇家柯林斯（Isaac Collins），以及明尼蘇達雙城的艾貝爾（Mick Abel），皆被視為可能左右戰局的重要X因素。

關鍵字： 村上宗隆MLB芝加哥白襪

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