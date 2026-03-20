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太神啦！溫班亞瑪1.1秒致勝準絕殺　馬刺終結6年黑暗期前進季後賽

記者杜奕君／綜合報導

擁有光榮歷史的「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，確定終結連續6年「季後賽荒」！在當家球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場砍下34分、12籃板，包含終場前1.1秒準絕殺跳投，幫助馬刺以101比100險勝鳳凰城太陽，馬刺除了拿下近22戰內第20勝，更確定拿下本季第52勝，提前鎖定西區前6名，取得晉級季後賽資格。

▲馬刺溫班亞瑪、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪1.1秒準絕殺，讓馬刺確定重返季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

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目前排名高居西區第2位的馬刺，今日交手西區第7名太陽，由於東、西區前6名將可確保晉級季後賽，不需進行「附加賽」，加上此戰只要太陽輸球，馬刺就算後續賽事全輸，戰績都將至少確保在西區第6名，因此馬刺此戰只要贏球，就將終結過去6年無法晉級季後賽的黑暗期。

此戰兩隊打來激烈，雙方一路呈現拉鋸膠著狀況，但太陽新秀弗萊明（Rasheer Fleming）關鍵時刻出現兩罰落空狀況，讓馬刺獲得11.1秒部署關鍵一擊，身為球隊一哥的溫班亞瑪當仁不讓，在終場前1.1秒執行單打中距離破網，最終幫助馬刺以1分險勝。

溫班亞瑪此戰表現出色，全場20投10中，包含罰球12罰俱中，轟下34分、12籃板、3抄截、1阻攻，主控福克斯（De'Aaron Fox）則有23分、7籃板、3助攻。

飲恨輸球的太陽方面則以吉萊斯皮（Collin Gillespie）拿下24分最高，布克（Devin Booker）則有22分、5助攻。

馬刺贏球後不僅拿下4連勝，也是球隊近22場比賽內的第20勝，此戰贏球也確保了馬刺本賽季戰績將至少維持在西區前6位，季後賽門票提前到手。

▲馬刺溫班亞瑪、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺確定終結連續6年無法打入季後賽窘況，全隊賽後欣喜若狂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫班亞瑪NBA季後賽馬刺Victor Wembanyama

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