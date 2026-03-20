道奇仍給佐佐木朗希開季輪值　美媒示警：再不穩定恐去3A

▲佐佐木朗希。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希將迎來大聯盟第2個球季，儘管已被總教練羅伯斯（Dave Roberts）點名進入開季先發輪值，但外界普遍認為其位置仍不穩固；美國媒體更直言，若無法展現穩定表現，甚至可能被下放3A。

佐佐木在春訓熱身賽共出賽3場，累計投6.2局送出多達9次四壞球，防禦率高達13.50，整體內容不盡理想；不過羅伯斯仍表示：「不會只用春訓的結果來評價他。」並確認將他納入開季輪值規劃。

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隨著此一決定拍板，道奇開季輪值也逐漸明朗；包括連續兩年擔任開幕戰先發的山本由伸，以及大谷翔平，將形成3名日本球員同場競爭的局面。

根據MLB官網報導，其餘輪值名額預計由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及席恩（Emmet Sheehan）或羅布雷斯基（Ryan Robleski）擔任。

儘管擠進開季輪值象徵球隊高度期待，但球季長達162場，真正考驗才正要開始；佐佐木上季曾因右肩傷勢長期缺陣，新球季能否將經驗轉化為穩定輸出，成為關鍵課題。

美國Podcast節目《Dodgers Territory》主持人帕西拉斯（Clint Pasillas）分析指出，佐佐木目前處境並不輕鬆，「如果他無法展現改變、進步，尤其是穩定性，他確實曾經有過很出色的表現，但並不是一直如此。」

「佐佐木朗希需要的是穩定的表現，否則他幾乎確定會被下放到3A，道奇也將不得不與他進行溝通，而那將會是一場非常困難的對話。」

此外，道奇輪值競爭依舊激烈，雖然兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）因左肩不適影響開季進度，但史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan）等投手也持續等待機會。