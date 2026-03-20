超狂！「湖人金童」唐西奇單場60分　詹皇也攻大三元率隊8連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人20日「背靠背」出賽交手邁阿密熱火，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）繼昨日繳出40分準大三元表現後，今天面對南灘軍團更是火力全開，全場轟下加盟湖人以來單場新高「60分」，加上追平NBA史上最多出賽數1611場的天王球星詹姆斯（LeBron James）也有19分、15籃板、10助攻大三元表現，湖人134比126力克熱火，收下近期8連勝。

近況火燙的湖人今日作客交手熱火，陣中第一猛將唐西奇此戰手感持續發燙，全場出賽不到38分鐘就以30投18中，砍下60分、7籃板、3助攻、5抄截。

加上生涯累積1611場出賽，追平「酋長」派瑞許並列史上首位的詹皇，此戰也貢獻19分、15籃板、10助攻，湖人最後關頭甩開熱火糾纏，以8分之差收下勝利。

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唐西奇除了幫助湖人拉出一波8連勝，單場60分的強勢表現也寫下他加盟湖人後單場得分新高表現。

至於熱火方面，日前寫下「單場83分」壯舉的熱火明星長人阿德巴約（Bam Adebayo），此戰攻下全隊最高28分、10籃板，「英雄哥」希洛（Tyler Herro ）21分， 鮑威爾（Norman Powell）則有20分進帳，但球隊仍苦吞一波2連敗。

▲唐西奇單場狂砍60分，率領湖人寫下8連勝。（圖／達志影像／美聯社）